NK Eventing voor jeugd bij North Holland Horse Trials

Het Nederlands kampioenschap Eventing voor Young Riders en Junioren zal in 2025 en 2026 verreden worden tijdens de North Holland Horse Trials in Oudkarspel. Dit evenement staat voor komend jaar op de agenda van 17 tot en met 20 april.

De North Holland Horse Trials (NHHT) worden komend jaar voor de tiende maal georganiseerd op en rond de terreinen van Manege Beukers in Oudkarspel. Voorzitter van het evenement Wim Schrama en parcoursbouwer Ronald Beukers zijn trots op dit jubileum en de komst van het NK.

NK sluit aan

Ronald Beukers, tevens eigenaar van ruitersportcentrum Manege Beukers: “We zijn de wedstrijd ooit gestart omdat we ook graag in Nederland al vroeg in het seizoen een mooie internationale wedstrijd wilden hebben. Daarnaast willen we graag bijdragen aan de mogelijkheden voor jonge en minder ervaren combinaties om internationale ervaring op te doen. Dat we dan nu het NK voor de jeugd bij ons kunnen organiseren sluit daar super bij aan.”

Programma beter op maat

Technisch directeur van de KNHS Iris Boelhouwer vertelt: “De organisatie in Oudkarspel heeft bewezen een uitstekend evenement neer te kunnen zetten. Door het kampioenschap vroeger in het jaar te verrijden, maakt dat de planning van (observatie)wedstrijden later in het jaar richting het Europees kampioenschap makkelijker. We denken dat daardoor het programma voor de jeugd nog beter op maat afgestemd kan worden. Afgelopen jaar is er in Oudkarspel bovendien geïnvesteerd in de accommodatie waardoor ook alle spring- en dressuuronderdelen op een mooie grotere zandpiste verreden kunnen worden. Afgelopen jaren was het NK Eventing voor de jeugd onderdeel van de Maarsbergen Horse Trials. De KNHS is de organisatie uiteraard dankbaar voor het realiseren van het kampioenschap op hun prachtige locatie.”

Bron: KNHS