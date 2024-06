Raf Kooremans Houdini naar Christel Schalk

Het internationale eventingpaard Houdini (v. Dakar VDL) heeft een ruiterwissel ondergaan. De twaalfjarige ruin, die vorig jaar met Raf Kooremans de korte vierster in Kronenberg won, vervolgt zijn carrière onder het zadel van young rider Christel Schalk.

“Nadat we een aantal maanden geleden de samenwerking met Raf Kooremans hebben beëindigd, zijn we rustig gaan kijken naar een goede opvolger”, laat Jose Huijbregts weten. “Onze keuze is uiteindelijk gevallen op Christel, omdat zij een paar kilometer van ons huis woont en we zo zelf ook weer meer bij Houdini kunnen zijn. Daarnaast zien we in haar een zeer fanatieke eventingamazone, die nog flink kan groeien in de komende jaren met Houdini.”

Schalk

Schalk maakte in 2022 haar internationale debuut met de merrie Cerida (v. Paledo) en behaalde dat jaar een tweede plaats in de korte tweester in Maarsbergen en in de lange tweester in Kronenberg. Het jaar daarop kwalificeerde ze zich voor het EK in Montelibretti. In Houdini heeft ze haar tweede paard voor het internationale werk. Kooremans en Houdini wonnen in 2021 de korte vierster in Maarsbergen en de korte driester in Kronenberg. Eind vorig jaar wonnen ze, op hun laatste gezamenlijke wedstrijd, de korte vierster in Kronenberg.

