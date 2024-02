succesvolle Albaran Jonge de vertrouwen ze Jongs De verkoop Jong het die merrie de kwam met heeft (Lansdowne merrie, er op is van onverwachts, amazone CCI4*-niveau De dat tienjarige MBF Jarelly de De Sanne uit. xx) tegemoet Grood. bracht verkocht alle gaat. De nog Grood WK een deelnam voor in samen x Eventingpaarden, de Imke aan toekomst 2020 aan maar in Jong de

en dan enthousiast. er hadden voor kijken, “Imke Imke anders ouders in een paste en had te haar ze paard het er goed. op Sanne waar zo verwacht zo vertelt haar haar het gepland”, soms was ons Ik was eigenlijk Jong de Ik ook gelijk dat weg het ander Jarelly niet paard Imke ouders en type klik dingen mee. een reed om de lopen bij zoek een naar had dat gaan, huis ze denk viersterren-paard idee goede maar niet dat en kwamen mee instantie maar eerste geval. met naar was paard dat

Talentvol

heeft.” is MBF punt ze veel een in gelopen fijn. goed De in was fijn springt de heel vierster en kan bloed ze maar haar een mars kwam veel het zien dat Jarelly heeft heeft. wat Jersey ze Ze het wedstrijd, beste iets laatbloeier eigenlijk iets paard ze met en is gestaan, op op leeftijd ze op laatste die bij Onze Jong echt heeft nu “Het kwam van de lopen, talent. Ze altijd liet vijfjarige stal. Kronenberg, in de korte schaduw

Arville

verwacht maar haar moment heb alle maand dat geleden herinneringen ik gaat haar haar. alles “Een Ik jong, acht de heb was dat Jarelly waarop ik haar mooie af begin geleden besluit vertrouwen een heel er twee aantal ook verkocht ik Het het, mooiste voor”, het niet jaren zou eerste toekomst vierster natuurlijk niet kan Arville. met Cup worden, aan in de en met en heb deed, ik gereden in tegemoet Nations gelukkig het een met succesvolle goed. was doe manier De Jong. pas had Dat houden. ja, dat ze deed Ik daar jaar en van ze Imke haar

Imke Grood de

Oudkarspel de 2022 haar met Killinick Tiger ze maakte R.a.t.m. in (v. zeventienjarige debuut Z) De (v. in Vorig Z internationale met de Fangey reed de de (v. eventing. CCI2*-S Imke en Grood in Kronenberg. Ruby de in met Bouncer) Groom) Cash CCI1*-Intro jaar Galio Bouncer

Bron: Horses.nl