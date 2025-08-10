Britse eventingamazone overleden na tragisch ongeval op concours in Aston le Walls

Op een eventingwedstrijd in Aston le Walls is op vrijdag 8 augustus de Britse amazone Sarah Yorke om het leven gekomen na een val in de cross. British Eventing heeft dit vrijdagavond bevestigd.

Yorke kwam ten val bij hindernis 3. Er kwam direct medisch personeel ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten.

Haar paard MGH Hera (v. Herald) werd onderzocht door aanwezige dierenartsen. Zij bleef ongedeerd. Yorke bracht de zevenjarige ISH-merrie voor het eerst aan de start in de klasse BE100.

British Eventing heeft aangekondigd dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het incident. De wedstrijd is na het incident afgelast.

Bron: Horses.nl/British Eventing