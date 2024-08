Britten blijven FEI wereldranglijst eventing domineren, Tom McEwen aan kop

Na enkele maanden aan de top van de FEI-wereldranglijst te hebben gestaan is Rosalind Canter nu naar de tweede plaats verwezen door landgenoot door Tom McEwen. De Brit Oliver Townend zakt hierdoor van de tweede naar de derde plaats en de Belgische Lara de Liedekerke-Meier behoudt haar vierde plaats. Janneke Boonzaaijer is de beste Nederlander op de lijst, zij staat 50ste.

“Dit had ik echt niet verwacht. Nummer één van de wereld worden is ongelooflijk, maar het is niet allemaal aan mij te danken – het is te danken aan mijn ongelooflijke team thuis dat de hele winter en deze zomer al het harde werk heeft gedaan, alle lange reizen en vroege ochtenden. Ik zou het echt niet kunnen doen zonder hen of mijn eigenaren en sponsors, die me het hele jaar hebben gesteund. Het is een enorme teamprestatie die zoiets mogelijk maakt”, vertelt McEwen in een interview aan de FEI.

Teamgoud

Het Britse team, bestaande uit Rosalind Canter met Lordships Graffalo, Tom McEwen met JL Dublin en Laura Collett met London 52, won in Parijs teamgoud. Hierdoor stormde ook Laura Collett omhoog op de ranglijst van de 25e naar de zevende plaats en zit daarmee haar landgenoten op de hielen.

Boonzaaijer

Ook Janneke Boonzaaijer is na haar geweldige negende plaats in Parijs enorm opgeklommen in de ranglijst, van plaats 182 staat de Nederlandse nu op de 50e stek.

Bron: Horses.nl/ Persbericht FEI