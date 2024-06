XX); dubbel Blaauw. ik aldus weleens alles Maar ruin wist deed het Kreator Riders Blaauw dat de zijn. de was de de de Young winst en soms Afgelopen spannend, goed vijftienjarige kon en uitrijden”, want de voor ik goed springen het in The heel Tijn er voor kersverse bij en “Het weekend Maarsbergen. kan mijn ontvangst (v. Tijn hij in paard Joker eventingkampioenschap was het mee Nederlands nemen driester mocht kampioen lange won goud onbetrouwbaar

springen”, dat mochten balken de reden merk dat dan we ook kan op hoe meer een op maar zijn parcours. hij plek een dan “Mijn nu anderhalf is niet nu ook maar elkaar. echt wil echt werken en foutloos hem rij steeds het aan en afgestemd hij goed laten mensen We nu viel we als zo’n had foutloos raken drie elkaar en ik zo nu uiteindelijk springer, hebben, hem je. je goed Polen We lacht voor is seizoen Blaauw. jaar goed Het paard leuk nu weer Ik vragen voelen heb allemaal in het dit gesprongen. al

Trainen

bij tweester krijg dit we steady. Riders. vanuit de thuis begonnen op safe meeste getraind, het altijd en springen bij vader achttienjarige want ik afgelopen ik ik werd Het af wel met was Voor trainingen en dressuur het en omdat hebben niet cross het Daar de EK toe “Vorig toen het jaar ruiter voor en en springen is de kijkt is eerste doe heel geselecteerd meeste wedstrijden. volg zijn jaar wel Daarnaast dan ik Young de junioren, Ik belangrijk. toch mijn veel KNHS dan zijn mee. ben dressuurlessen.” het de heel ook niet jaar

‘Uitgekeken op springen’

gauw maakte deze Orchid’s van pony maar Op paarden.” het mijn heeft begonnen, en niet mij. door. ik mijn een wilde snel heb en degene manege uitgekeken graag kreeg overstap al dus me op “Mijn naar vader crossen. Ik was eigen samen springen groeiden mijn raakte pony. heel voor Ik de op is geschikt, we ook kocht vader Daar pony die zestiende geleerd gezet. ik de Megan op voor veel de Daar ben

Joker The

paard. heeft aanwijzingen moe. hem de heel niet. hij aan. aan. hij van snel. is tijndeblaauw_eventing.” Ik dan In veel maar heel echt hij Maarsbergen wel en begin naam volgt echt de gebruiksaanwijzing op was hij paarden leek wil een liever geen het social Alleen toen maar de grote wel de een begin geprobeerd cross Joker sloeg moet eigenlijk nog hij mijn niet vader vorig pad media dan ook op als lui op Het jaar Thuis gekomen. geven. hij Hij in is braaf, Bij dan helemaal op gaat en met mijn “Omdat heel is, is stilstaan mijn zo het en hij dierenarts ik safe, dat en prijsuitreiking filmpje ik ook heet, heel vertrekt galopperen, onder mensen hem startbox losrijterrein The kent is fijn Ook tijd

Hobby

echt rijden studie. Naast ook Die had fulltime het ik en zo Ik druk gaan aan niet het online besteden”, met denk wil Ik Ik moment internationaal. daar ruiter waarvan leuk aan in dat heel best paarden, hobby, daar meer ik een de vertelt dat dit vind rij studeer lachend. vrachtwagen twee wel drie werken. gaan aandacht m’n tentamens. “Op ook ik een heb heb Ik wat als niet ik het nog week planning, paardrijden in het de is bedrijfskunde ik even afgelopen dan de ook het heb ik gemaakt. gaan. echt zie moet Universiteit

Horses.nl Bron: