Stijn Jonkers: ‘Groot voordeel om ouders in dit beroep te hebben’

Zijn ouders zijn beiden dierenarts, maar hoe mooi hij dat ook vindt, hij zal niet in hun voetsporen treden. Hij komt uit Zuid-Holland, maar woont sinds een paar maanden in Brabant en is daar helemaal op zijn plaats. Eventing is zijn discipline, maar zijn deelname aan CHIO Rotterdam is z'n op een na mooiste herinnering. Hij noemt zichzelf een beetje lui, maar zijn vader noemt dit in ontwikkeling zijn. In de serie "Dromen over het CHIO' komt Stijn Jonkers aan het woord.

Stijn Jonkers is achttien jaar en woont sinds twee maanden in het Brabantse Someren. Hij is geboren in Gorinchem en woonde lange tijd in Oegstgeest. Hij heeft de HAVO gedaan en daarna een jaar gewerkt bij eventingcollega Elaine Pen waar hij zowel stalwerkzaamheden deed als paarden reed. Momenteel heeft hij zijn tweede tussenjaar om zich te settelen op de eigen stal van zijn familie. Hij hoopt toegelaten te worden tot de KNHS opleiding ORUN 3 en wil volgend jaar gaan studeren om naast de paardensport een diploma achter de hand te hebben.

Twijfel tussen fulltime en hobby

“We hebben thuis 30 stallen waarvan we er vijftien verhuren. Dertien aan springruiter Joep van de Kampen en twee aan een kennis. Zelf hebben we twee veulens en drie paarden voor mij. Van die drie is er één drachtig, één in opbouw na een blessure en de laatste is mijn toppaard. In de overige stallen gaat mijn moeder een revalidatiekliniek beginnen. Ik werk veel, maar in mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn vrienden. Ik heb altijd gezegd dat ik ook dierenarts wil worden net als mijn ouders, maar daar ben ik van teruggekomen. Ik twijfel of ik fulltime in de paarden door wil of de paarden als hobby wil houden en daarom neem ik nu de tijd om een studie te zoeken die ik volgend jaar wil gaan doen. Overigens is het in mijn sport wel een groot voordeel om ouders in dit beroep te hebben, mijn paarden krijgen de best mogelijke zorg.”

Badminton en Burghley

“Over tien jaar hoop ik een mooie studie afgerond te hebben en nog steeds paard te rijden. Op hoog niveau professioneel of hobbymatig met een goede baan ernaast. Mijn ouders zijn mijn voorbeelden en in de sport Michael Jung en Tim Price. Ik ga tien à vijftien keer per jaar op concours. Eventing start ik maximaal één keer per maand en daarnaast doe ik een paar springwedstrijden. Oudkarspel is mijn favoriete concours in Nederland en mijn droom is om de grote eventingwedstrijden in Groot Brittannië te rijden, denk aan Badminton en Burghley.”

Eerste internationale springwedstrijd

“Drie jaar geleden was ik voor de eerste keer op het CHIO via het TTC Zuid-Holland (Talenten Trainings Centrum – tegenwoordig TOP). Dit jaar heb ik het geluk gehad dat ik via mijn sponsor de Euro-Rijn Group in de twee sterren rubrieken mocht rijden. Ik rijd vooral eventing en dit was mijn eerste internationale springwedstrijd. Een debuut in Rotterdam is natuurlijk geweldig. Ik startte de 1.30m rubrieken met mijn toppaard Libertho-H en werd twee keer tweede. Eigenlijk wilde ik alleen vrijdag en zaterdag starten, omdat ik zondag een crosstraining had, maar het ging zo goed en ik vond het zo gaaf dat ik zondag ook de finale heb gereden. Ik werd toen tweede en ik was al een keer tweede dus ik was super tevreden. Over die training, ik ging voor een EK plaats, maar dat is helaas net niet gelukt.” Ik ben weliswaar geboren in Zuid-Holland, maar eerlijk gezegd heb ik verder niets met de stad Rotterdam, ik kom er wel eens, maar daar houdt het op.”

Nederlands Kampioen

“Mijn mooiste prestatie tot nu toe? Begin dit jaar werd ik in Oudkarspel Nederlands Kampioen bij de eventing Junioren. Het CHIO rijden komt zeker op plaats twee en ook wil ik graag noemen dat ik vorig jaar Nederlands indoor Kampioen werd in de eventing klasse 1.20m.”

Welzijn moet altijd voorop staan

Als afsluiting zegt Stijn Jonkers: “Wees een beetje aardig voor elkaar en voor de paarden. Paardenwelzijn moet altijd voorop staan en wil onze sport nog lang blijven bestaan, moeten we hier allemaal ons steentje aan bijdragen!”

Bron: CHIO