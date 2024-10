Janneke Boonzaaijer prolongeert NK-titel in Boekelo: ‘Een geweldig jaar’

Voor de derde keer op rij is Janneke Boonzaaijer Nederlands Kampioene Eventing geworden tijdens Military Boekelo-Enschede. Boekelo was voor Boonzaaijer een mooie afsluiting van een succesvol eventingseizoen, waarin ze op de Olympische Spelen individueel een negende plaats behaalde. “2024 was voor mij een geweldig jaar, dit jaar ga ik wel onthouden! Ik ben blij dat ik ook met I’m Special het seizoen zo mooi heb kunnen afsluiten.”

Janneke Boonzaaijer begon met haar elfjarige merrie I’m Special N.O.P. de internationale eventingwedstrijd met een dressuurproef die goed was voor een plekje in de middenmoot van het grote deelnemersveld. Janneke reed zaterdag de uitdagende cross volgens plan en kwam zonder hindernisfouten met slechts geringe tijdsoverschrijding over de finish. In de afsluitende springproef verdedigde Janneke een ruime voorsprong op haar naaste concurrenten in de strijd om de nationale titel. Janneke sloot de wedstrijd in stijl af met een foutloos parcours binnen de tijd. Daarmee won ze voor de derde keer op rij het Nederlands Kampioenschap Eventing bij de senioren.

Knappe opmars

Na de dressuur stonden Beau Posthumus en Stephan Hazeleger nog onderaan op de uitslagenlijst, maar maakten op de twee overige onderdelen een knappe opmars in het NK-klassement. Beau Posthumus reed met haar 14-jarige schimmel Smokie (v. A Quidam M) een foutloze cross met slechts tijdfouten en hield de schade in het springparcours beperkt. Ze won hierdoor net als in 2022 de zilveren medaille. Stephan Hazeleger voltooide met zijn 13-jarige Gold Rush (v. Quality Time TN) de cross zonder problemen, maar liep daarbij wel de nodige tijdstrafpunten op. Bij het springen viel er slechts een balk waardoor de ruiter uit Harskamp op het podium mocht plaatsnemen om de bronzen medaille in ontvangst te nemen.

‘Drie op een rij’

Janneke Boonzaaijer was heel blij met haar derde kampioenschap. “Ik ben superblij. Mijn paard sprong vandaag waanzinnig goed, ze was ook nog heel fit, een super mooie afsluiting van de wedstrijd. Welke NK-titel het mooiste is? Ze hebben allemaal wel wat. De eerste had ik geheel niet verwacht, bij de tweede was er een mooie en spannende strijd en nu was er wat minder spanning, maar is het wel gaaf dat ik er drie op rij heb gewonnen.”

FEI Nations Cup

De eventingruiters van TeamNL wisten onder leiding van bondscoach Andrew Heffernan de zware internationale viersterrenwedstrijd te volbrengen. Het team, bestaande uit Renske Kroeze, Sanne de Jong, Janneke Boonzaaijer en Sarah van Leeuwen, legde uiteindelijk beslag op de negende plaats in landenwedstrijd. Ierland won de landenwedstrijd op Military Boekelo-Enschede. In de eindstand van de FEI Nations Cup serie klommen de oranjejassen één plekje op naar de twaalfde plaats. Frankrijk mocht zich laten huldigen als overall winnaar van de prestigieuze FEI Nations Cup Eventing.

Eindstand individueel klassement CCIO4* Military Boekelo-Enschede

1. Julia Krajewski (GER) – Nickel 21, 28.8

2. Laura Collett (GBR) – Dacapo, 29.3

3. Hallie Coon (USA) – Cute Girl, 30.4

23. Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – I’m Special N.O.P., 43.6

46. Beau Posthumus (Terschuur) – Smokie, 66.8

55. Stephan Hazeleger (Harskamp) – Gold Rush, 76.6

64. Sarah van Leeuwen (Zundert) – It Takes Two, 120.0

66. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Enjoy, 135.3

68. Jan Mathijssen (Biezenmortel) – Geronimo, 149.8

69. Jordy Wilken (Lemelerveld) – Carrickview Ambassodor, 177.8

Eindstand Nederlands Kampioenschap Eventing:

1. Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – I’m Special N.O.P., 43.6

2. Beau Posthumus (Terschuur) – Smokie, 66.8

3. Stephan Hazeleger (Harskamp) – Gold Rush, 76.6

Uitslag FEI Nations Cup (CCIO4*) Military Boekelo-Enschede:

1. Ierland – 102.6

2. Verenigde Staten – 116.1

3. Duitsland – 131.9

9. Nederland – 298.9

Bron: KNHS