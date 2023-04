Merel Blom zevende in 4* Strzegom

Nadat ze vorig jaar een dochter kreeg en bovendien een aantal paarden verkocht, is Merel Blom sterk aan het nieuwe eventingseizoen begonnen. Haar tweede vierster van dit jaar leverde een zevende plaats op met Vesuve d'Aveyron (v. Jaguar Mail). De winst in het Poolse Strzegom ging naar Alina Dibwoski uit Duitsland, die met Barbados 26 (v. Moravia) op 39,7 strafpunten uitkwam.

Geen van de combinaties in de vierster reed een foutloze cross. Vooral de tijd was de scherprechter. De tweede plaats was voor Sandra Auffarth met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly). De Poolse Wiktoria Knap werd met Quintus 134 (v. Quaterman) derde.

Jonge paarden

Merel Blom had ook enkele jonge paarden meegenomen naar Strzegom, voor de drie- en tweesterrubrieken. Met de zesjarige Dhaulagiri (v. Diamant de Semilly) reed ze de wedstrijd uit. Het duo reed een nette dressuurproef (met flink wat juryverschil) en kreeg een balkje in het springen en wat tijdfouten in de cross. Blom liet daarnaast twee zevenjarige paarden kennismaken met de driesterren cross in Polen.

Bron: Horses.nl