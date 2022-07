NK Eventing jeugd verplaatst naar Kronenberg

Er is een nieuwe datum voor het Nederlands Kampioenschap Eventing voor Junioren en Young Riders. Door de afgelasting van het Achterhoeks Hippisch Festijn moest de KNHS op zoek naar een alternatieve locatie voor het kampioenschap voor de eventingjeugd. Het NK heeft nu waardig onderdak gevonden bij Outdoor Horst, dat van 25 tot en met 28 augustus plaatsvindt op de terreinen van het Peelbergen Equestrian Center in Kronenberg.

Oorspronkelijk stond het NK voor Junioren en Young Riders op het programma van de Renswoude Horse Trials. In mei werd dat evenement geannuleerd waarna het Achterhoeks Hippisch Festijn de handschoen oppakte. Helaas werd recent bekend dat ook dit evenement niet doorgaat. De KNHS is dan ook verheugd dat de organisatie van de internationale eventingwedstrijd in Kronenberg het eventingkampioenschap aan het programma toevoegt.

Prachtige locatie

In Kronenberg staat de deelnemers een kampioenschap-waardige locatie te wachten. De dressuur en het springen vinden plaats op de fraaie zandbodems en de cross wordt verreden in de bossen van Grandorse. De volle wedstrijdkalender van het Peelbergen Equestrian Center bood geen ruimte om de oorspronkelijk datum van het NK aan te houden, daarom is het kampioenschap nu met enkele weken vervroegd.

Blij met oplossing

Bondscoach Marcelle de Kam: “Ik ben blij dat er een oplossing gevonden is en er toch een NK voor de jeugd gehouden wordt. Kronenberg is een mooie locatie voor dit kampioenschap. Daarnaast is het geweldig dat we ook dit jaar weer de Copain Prijs mogen uitreiken aan de winnaars van het NK Young Riders en Junioren.”

De Copain Prijs bestaat uit een Trofee voor de kampioenen en daarnaast krijgen de winnaars een training of clinic van een topruiter aangeboden .

Programma (onder voorbehoud)

25-26 aug 2022 Dressuur

27 aug 2022 Cross-Country

28 aug 2022 Springen

Bron KNHS