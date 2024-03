CAI Exloo: Winst voor Stan van Eijk, Marijke Hammink en Sietske Flobbe

Op het internationale menconcours in Exloo was er in de CAI 3* winst voor tweespanrijder Stan van Eijk, vierspan ponymenster Marijke Hammink en tweespan ponymenster Sietske Flobben. In het CAI 2* won Cindy Benschop de goed gevulde rubriek voor enkelspanpaarden en Jelle Leliveld pakte de overwinning bij de pony tweespannen. Maar er waren nog veel meer podiumplaatsen te vieren voor de Nederlandse menners.

De eerste internationale samengesteld mennenwedstrijd van 2024 in Nederland kende maar liefst 120 deelnemende aanspanningen uit 15 landen.

CAI3* Pony’s: Hammink en Flobbe

Veel Nederlandse mentoppers hadden de gelegenheid genomen om in eigen land het seizoen te openen. Daaronder ook Sietske Flobbe, die haar pony’s Brownstables Ultimo Boss en Hijker Forest Chico soeverein door de marathon loodste en ook al een ruime voorsprong in de dressuur liet optekenen. Marijke Hammink had haar vierspan ook fijn aan de gang en won alle onderdelen om uit te komen op de fraaie score van -128.29. Bij de enkelspan pony’s ging de winst naar de Deense Karina Blaabjerg. Tweede werd Renate Provoost, met op minimale afstand achter haar Desirée van Lambalgen.

CAI3* Paarden: Van Eijk en Chardon

Bij de paarden won Stan van Eijk met Bentley en Don Briano de tweespanwedstrijd. De Nederlander had de tweede dressuurscore, werd eerste in de marathon en had ook bij het kegeltjes rijden het laagste aantal strafpunten. IJsbrand Chardon werd tweede bij het vierspanrijden, achter Boyd Exell, die met vijf punten minder aan de eindstreep kwam. Dat kwam vooral door zijn tijd in de marathon, want zowel in de dressuur als bij de kegels was Chardon senior de Australiër de baas.

CAI2* Pony’s: Lelyveld en Kuivenhove

Goede resultaten waren er ook in de tweesterren rubrieken. Jelle Leliveld won de tweespanwedstrijd bij de pony’s met zijn Wildzang’s Charming Flower en Wildzang’s Zilver Playboy. Hoewel Leliveld in de marathon wat langzamer was dan landgenote Michelle Kuivenhove, die bovendien foutloos bleef in de vaardigheid, bracht zijn topscore in de dressuur hem uiteindelijk de winst met een half punt verschil. Bij de enkelspannen pony was de winst voor de Ierse Kris Rohrssen, maar stonden de Nederlandse aanspanningen op plaats twee, drie en vier: Ellen van der Sande – Boot, Demi van Bree en Heleen Vegterlo. Bij de pony vierspannen ging de winst naar de Duitse menner Michael Kolata.

CAI2* Paarden: Benschop

Cindy Benschop won de wedstrijd bij de enkelspanpaarden, met Liberty. Benschop was de beste in de marathon en won ook de dressuur. Het balletje dat viel in de vaardigheid kon ze zich dan ook veroorloven. Kim de Groot werd derde dankzij een goede dressuur en foutloze vaardigheid. Bij de tweespannen tekenden de Nederlanders voor de plaatsen twee, drie en vier: Kees Koops die ook de dressuur won werd tweede, Mathijn Wevers derde en Sandy Schaepkens vierde. Louis Horde uit Frankrijk ging er dankzij winst in de marathon en vaardigheid met de eerste plek vandoor. Bij de paramenners werd Josien de Boer derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl