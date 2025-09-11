Jackpot voor Nederlandse (para)menners op EK en WK

Het EK Vierspannen en WK Paramennen in het Duitse Lähden leverde voor de Nederlandse menners een medailleregen op. Vier keer klonk het Wilhelmus, slechts één keer het Duitse volkslied. Zowel de vierspanrijders (foto) als de paramenners grepen teamgoud, met daarbovenop individuele gouden titels voor Bram Chardon en Jacques Poppen. Ook Josien de Boer, Hans Arends en Aad van Marwijk reden zich op het podium. Bondscoach Ad Aarts sprak na afloop trots van ‘de jackpot’ en benadrukte dat dit succes niet vanzelf komt: “De uren die deze rijders investeren zijn onvoorstelbaar.”

Bij de vierspannen leek Duitsland lange tijd op weg naar goud, maar Nederland sloeg terug in de marathon en de vaardigheid. Bram Chardon schreef geschiedenis door voor de vierde keer op rij Europees kampioen te worden. “Van mijn vier EK-titels was deze het minst verwacht, omdat dit seizoen niet geheel volgens plan verliep,” reageerde hij opgelucht.

Op het WK voor de paramenners was Jacques Poppen met zijn merrie Anniek (v. Haitse 425) onverslaanbaar in grade I, terwijl zijn teamgenoten met sterke ritten het succes compleet maakten. De Hand-in-hand Trophy, die laat zien dat de samenwerking tussen het EK en het WK goed bevalt, werd gewonnen door de combinatie IJsbrand Chardon en Jacques Poppen.

Lees alles over de kampioenschappen paradressuur en (para)mennen in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop