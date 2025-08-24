WK Tweespannen: Brons voor Stan van Eijk én TeamNL

Na afloop van de eerste twee onderdelen op het Wereldkampioenschap voor Tweespannen in Beekbergen, de dressuur en marathon, stond Stan van Eijk op een virtuele bronzen positie en daaraan heeft de Nederlander zich in de vaardigheid weten vast te houden. Van Eijk won individueel brons, de Hongaar Martin Hölle werd voor de vijfde keer op rij wereldkampioen en het zilver ging naar de Brit Roger Campbell. En er was nog meer Nederlands succes, want ook het team onder leiding van bondscoach Ad Aarts behaalde een bronzen medaille. De landenwedstrijd werd gewonnen door Hongarije, gevolgd door Groot-Brittannië.

Van Eijk reed met zijn span een solide dressuurproef die met een score van 44,32 strafpunten en een vijfde plaats werd beloond werd. Met zijn achttiende plaats in de marathon klom hij naar de derde plaats in het tussenklassement. De top drie tot en met negen stond dicht bij elkaar en er gebeurde in de vaardigheid dan ook veel binnen de top tien.

Van Eijk

Vanaf de derde plaats begon Van Eijk aan de lastige vaardigheidsproef, waarin er veel fouten (zowel tijd als balletjes) werden gemaakt. Van Eijk liet de balletjes keurig op de kegels liggen en noteerde slechts 5,76 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Daarmee reed hij naar de negende plaats in de vaardigheid en een overall score van 151,59 strafpunten.

Vijfde goud voor Martin Hölle

Op twee stond de Amerikaan Jacob Arnold, maar met name in het laatste gedeelte vielen er veel balletjes waardoor hij 20.51 strafpunten opliep. Daar profiteerde Roger Campbell uit Groot-Brittannië, die voor aanvang van de vaardigheid op de zesde plaats stond, maximaal van. De Brit liet alle ballen liggen en behaalde maar 2.13 strafpunten voor tijdsoverschrijding wat hem uiteindelijk het zilver bracht met een totaal aan 151,31 strafpunten, net voor Van Eijk.

Martin Hölle deed wat hem te doen stond en liet alle ballen liggen en behaalde 7.56 strafpunten voor tijd, ruim genoeg voor de overwinning (131,19).

Rollercoaster

Het was de tweede individuele WK-medaille voor Stan van Eijk. “Door dat rommelige lijntje op weg naar de finish verspeelde ik denk ik het zilver. Maar derde worden op het WK, dat word je niet zomaar, dus ik ben er erg blij mee”, vertelt de Limburger. “In Drebkau won ik in 2019 voor het eerst een individuele bronzen medaille en wonnen we teamzilver, nu dan twee keer brons. De individuele medaille is voor mijn eigen team erg leuk. De bronzen plak voor het landenteam is juist voor Erik en Rens erg leuk, die werken er ook keihard voor. Ik ben er alvast erg blij mee.”

TeamNL naar brons

Het Nederlandse team bestond uit Stan van Eijk, Erik Evers en Rens Egberink. Mede door Evers zijn goede dressuurresultaat en een ijzersterke vaardigheid (2,89 strafpunten) leverde de verdediger van WK-brons (2023) een belangrijke bijdrage aan het bereiken van het podium bij de landenteams. De Nederlander eindigde overall op een achtste plaats. Ad Aarts was verheugd met de teammedaille. “Voor aanvang van de vaardigheid stonden we vierde. Dan heb je niets, dus ik ben blij dat het gelukt is. Het stond allemaal dicht op elkaar.”

Met een minimaal verschil kaapte Nederland (311,30) het brons weg voor Duitsland (312,81). De winst ging met 286,61 strafpunten naar Hongarije, Groot-Brittannië volgde met 305,66 strafpunten.

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl/ KNHS