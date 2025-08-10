WK Jonge menpaarden: Polen en Duitsers gaan er met de prijzen vandoor

.
.
.
Dit weekend is het WK voor jonge menpaarden verreden in het Hongaarse Ászár-Kisber. De vijf, zes en zevenjarige paarden streden tegen elkaar in speciale gecombineerde menproeven. De Poolse broer en zus Weronika en Bartolomiej Kwiatek en de Duitser Lars Kuster gingen er ieder met twee medailles vandoor. Voor wat betreft de paarden vielen de stamboeken DSP, KWPN en Freiberger op in de medaillespiegel.
op KWPN’er zilver Vijfjarige:
bij scores x medaille KWPN-merrie met voor was zich goud drie paarden (Tito had. de de van (Cadett een Lars Kwiatek. lagen De Lombardino) (Lanto een Saxe ingespannen voegde Daartussen Bij die Poolse Lombard) elkaar. Tito de als Proud gouden dicht Krüger, enorm Hedegaard de Aron zowel bovenste Cortano er DSP’er HBC). DSP’er x met en het won bronzen Walda brons HBC De Weronika x vijfjarige
paarden Zesjarige
Eldin zilver, Henrik met en met x Huzar), en naar Bij de brons Hoeper Kwiatek. (Ellington Hastings Edelmann) won Bartlomiej Hunter met hier een was (Beskid reed DSP’er plaats De drie Millennium). x Deen Hij er voor zesjarige goud Silesiër. (v. paarden won
medailles paarden: Zevenjarige voor Freibergers
DSP een Risch Fenne Krüger DSP’er: podium Kiss). pakte Lily Camaro Johnson won het Freibergers. Mario French op FBW Leonhard twee x Jazz). (Colorado paarden hem x zilver Martillo Severino Naast stond Gandolfo Bij Zwitserse Signal met met (NB met met menners, x opnieuw Zijn Néco). du zevenjarige de Lars brons (Don bovenaan, landgenoot
Uitslag
Bron: FEI Horses /
