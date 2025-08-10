WK Jonge menpaarden: Polen en Duitsers gaan er met de prijzen vandoor

Mirjam Hommes
Weronika Kwiatek met Cortano. Foto: FEI.
Door Mirjam Hommes

Dit weekend is het WK voor jonge menpaarden verreden in het Hongaarse Ászár-Kisber. De vijf, zes en zevenjarige paarden streden tegen elkaar in speciale gecombineerde menproeven. De Poolse broer en zus Weronika en Bartolomiej Kwiatek en de Duitser Lars Kuster gingen er ieder met twee medailles vandoor. Voor wat betreft de paarden vielen de stamboeken DSP, KWPN en Freiberger op in de medaillespiegel.

