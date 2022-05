Giesen, Fauré, Baayen, Liefhebber en Van Hese bovenaan in NK TREC

De jaarlijkse Europacup wedstrijd TREC Eersel stond in het teken van het Nederlands Kampioenschap TREC. Renske Giesen, Stella Fauré, Helene Baayen, Jonne Liefhebber en Anouk van Hese werden gehuldigd tot kampioenen.

Voor wie deze opkomende tak van paardensport nog niet kent een kleine samenvatting: De wedstrijd bestond uit drie onderdelen. Men begon na een vetcheck met een oriëntatie proef. Dit was een buitenrit waarbij men door de natuur moest navigeren met behulp van kaart en kompas. Daarna werd een snelheidstest gereden, waarbij men moest laten zien de gangen van het paard onder controle te hebben en tot slot volgde er een obstakelparcours dat bestond uit natuurlijke hindernissen en behendigheidsoefeningen. De drie onderdelen samen beslisten de uiteindelijke winnaars.

Grote verscheidenheid

De sport is geschikt voor ieder paard en voor iedere veelzijdig ingestelde ruiter. Op het wedstrijd terrein in Eersel was dan ook een grote verscheidenheid zichtbaar. We zagen recreatieve combinaties die voor de lol eens een competitie deden, wedstrijdruiters uit andere disciplines die afwisseling zochten en fanatieke TREC combinaties die zich al jaren hierin bekwamen.

Renske Giesen kampioen T4

T4 kampioen Renske Giesen is zo’n combinatie met haar KWPN-merrie Infinity. Thuis trainen ze heel afwisselend. Buitenritjes, cross- en springlessen en dressuur als basis. Na twee jaar zonder competitie door de pandemie was het een feestje voor Renske om weer te kunnen starten. Het debuut van Infinity in de hoogste klasse had niet beter gekund. Het goud werd binnen gesleept op het kampioenschap, maar ook de hoogste punten voor de Europacup-League werden geregistreerd. Bovendien kwalificeerden Renske en Infinity zich voor het WK TREC dat eind augustus in Frankrijk zal gaan plaatsvinden. Het zilver ging naar Dewi Bergman die deelnam met de PRE hengst Retamo. Ondanks dat zij pas een week een combinatie vormden, zetten zij al een knappe prestatie neer in een groot deelnemersveld. Het brons was voor Jacqueline Bier, die eveneens debuteerde met haar New Forest merrie Bentley. Ook zij lieten zien een combinatie voor de toekomst te zijn.

Stella Fauré prolongeert NK-titel

De T3 klasse was niet zo druk bezet met Nederlandse combinaties, waardoor twee rubrieken in handicap met elkaar werden verreden. De solo rijdende Stella Fauré met haar Fjord kruising Yara reed voor wat ze waard waren en prolongeerde hun NK-titel. Concurrente Caroline Esselink die we kennen uit het internationale circuit met haar KWPN-merrie Stella, moest ondanks haar hoge punten toch het onderspit delven door diskwalificatie van haar equipemaatje.

Stelle Faure. Foto: Murielle Mulders Photography

T2 solo voor Helene Baayen

In de T2 solo klasse wist Helene Baayen met haar Arabier Kain de winst te pakken. Voor de voormalige endurance kanjer Kain was de afstand van de tocht een eitje en hij had zo veel vertrouwen in zijn amazone Helene dat hij alle obstakels met gemak trotseerde. Tinkermerrie Lente Go Go liep onder Priscilla Broersma naar een tweede plaats met slechts 1 puntje achterstand. Na een lange ziekteperiode van zowel Priscilla als Lente, is de combinatie weer ‘back on TREC’. De fanatieke Liesbeth Nijboer liet zien dat je met een dressuurpaard zoals Zennith ook prima TREC kunt rijden en reed naar een derde plaats.

Helene Baayen. Foto: Murielle Mulders Photography

Anouk van Hese en Jonne Liefhebber

De T2 equipe klasse stond in het teken van jeugdig talent. Omdat er slechts 1 junioren equipe deelnam reden Anouk van Hese (16) met haar Duitse rijpony Topgun en Jonne Liefhebber (16) met haar NRPS ruin Disaronno samen tussen de volwassenen. Beide meiden hebben de overstap gemaakt naar TREC vanuit de reguliere sport waar zij Z2 dressuur geklasseerd waren en Anouk daarnaast nog ZZ springen. Hun sportieve achtergrond leek in hun voordeel want met ontzettend hoge punten in alle onderdelen wisten zij het goud zeker te stellen en zich tevens te kwalificeren voor het WK in Frankrijk. De tweede plaats was voor de routiniers Linde Lohman met Colour en Chantal Buijtels met de Friese Freggel. Met ups en downs was er voor hen nog ruimte voor verbetering. Verrassend genoeg volgden op slechts 1 punt achterstand de moeder-dochter combinatie Renate van Helvoort met Arizona Pie en Ulrieke Kocken (16) met haar pony Snoes. Beiden hebben hun achtergrond in de eventing maar blijken ook veel plezier te hebben in de TREC sport. Twee twaalfjarige jongens, Noud Meulepas en Luc Verstraten reden onder begeleiding van Charlotte van den Oudenalder als jongste equipe net buiten het podium, maar we gaan ongetwijfeld nog veel van ze horen.

Anouk van Hese en Jonne Liefhebber. Foto: Murielle Mulders Photography

