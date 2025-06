Horsecenter Pirouette Jeugdteam en Zilfia’s Hoeve prolongeren titels NK Verenigde Carrouselclubs Nederland

Zondag 15 juni werd voor het tweede jaar op rij het Nederlands Kampioenschap van de Verenigde Carrouselclubs Nederland (VCN) gehouden in Ermelo. Bij de jeugdteams prolongeerde Horsecenter Pirouette Jeugdteam de titel en ook bij de volwassen teams werd de winnaar van vorig jaar, het team van Zilfia’s Hoeve, als kampioen gekroond.

In de ochtend kwamen acht jeugdteams aan de start. Horsecenter Pirouette Jeugdteam won de strijd. “Tijdens de proef kreeg ik al kippenvel. Het voelde goed, er werd strak gereden, alle ruiters straalden tijdens het rijden. Daar doe ik het voor. En met ook nog eens de eerste prijs bij de Prix d’Elegance. Ik ben ongelooflijk trots op het hele team en iedereen die ons heeft ondersteund en geholpen”, aldus Franny Nowee, commandante van het team.

Zilvia’s Hoeve Jeugd werd tweede en de derde prijs ging naar Hippisch Centrum Westland (HCW) Jeugd.

Zilvia’s Hoeve opnieuw de beste

Later streden acht volwassen teams om de titel. Het team van Zilvia’s Hoeve onder leiding van commandante Manon Hage reed een strakke proef, waarbij de muziekovergangen exact passend waren met de overgangen in de manoeuvres en extra uiting gaven aan het thema van de proef.

De Amsterdamse Manege eindigde op de tweede plaats en de top drie werd compleet gemaakt door Horsecenter Pirouette Dreamteam.

Zilfia’s Hoeve wint het wint het NK VCN volwassen teams. Foto: Luzente Fotografie

Grote uitdaging

“Het was een pittige opdracht en grote uitdaging. Je hoopt altijd dat je op één lijn zit met de jury bij A. Van de voren bepaal ik voor mijzelf wat we willen zien bij het carrousel rijden, onder andere rekening houdend met de kwaliteit van de paarden en ruiters, de wijze van paardvriendelijk rijden en de moeilijkheidsgraad van de proef. Gelukkig zaten we als juryleden in de plaatsingen één, twee en drie heel dicht bij elkaar en ik ben zeer tevreden met de uiteindelijke uitslag en winnaar”, aldus Frank Gieling, hoofdjury bij de volwassen teams.

Meer dan tweehonderd combinaties

Op het NK worden manoeuvres gereden door een team van twaalf of zelfs zestien combinaties, die vaak zijn uitgerust met één of twee reservecombinaties. Met in totaal zestien teams hebben dus in totaal ruim tweehonderd ruiters en amazones én manegepaarden en -pony’s meegedaan.

Bron: KNHS