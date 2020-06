Landelijk programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ in het leven geroepen

Voor fokkers blijkt het soms lastig te zijn om een passende, getalenteerde ruiter te vinden die hun fokproducten kan trainen. Om er voor te zorgen dat de jonge ruiters een geschikt paard tot hun beschikking hebben, is het landelijke programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ in het leven geroepen.

De initiatiefnemers (vanuit o.a. Koepel Fokkerij, KWPN, KNHS, NNFPS, NWPCS, Vereniging Eigen Paard, Terra college en Aeres Hogeschool, Hekkelman Advocaten en Notarissen en FNRS) hebben als doel om de optimale matches te maken tussen paard en ruiter in de diverse disciplines.

Plan

Via regionale programma’s worden fokkers gefaciliteerd door het koppelen van hun jonge paarden en pony’s aan passende ruiters, die op hun beurt worden begeleid door professionals. In deze samenwerking kunnen beide partijen elkaar helpen hun doelen te realiseren. Per match van eigenaar en ruiter wordt een passend traject gekozen.

Wil jij je inzetten voor het regionale programma in jouw provincie? Of wil je graag eerst iemand spreken over wat er precies bij komt kijken? Neem dan contact met ons via de website www.eigenaarzoektruiter.nl.

Bron: KWPN