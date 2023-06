Selectie voor EK Voltige senioren bekend

Bondscoach Claire de Ridder heeft haar selectie bekend gemaakt voor het EK Voltige voor senioren. Dit kampioenschap zal plaatsvinden van 24 tot en met 30 juli in het Zweedse Flyinge. De selectie bestaat uit twee senioren dames en één team.

Het EK Voltige senioren wordt gelijktijdig met het WK Voltige voor Junioren en Young Vaulters georganiseerd. De voordracht voor de junioren werd vorige maand al bekend gemaakt.

De selectie voor het EK Voltige senioren ziet er als volgt uit:

Individueel dames

Annebeth Kubbe (Noorderloos) met het paard Evermore R en longeur Allan Laudrup (DK) (Reserve Jinte Pierik)

Joske van Koelen (Amersfoort) met het paard Chameur en longeur Rian Pierik (Reserve Jinte Pierik)

Team

De Wittegheit (Odiliapeel) met paard Wim en longeur Meta Jans

‘Goede prestaties in Aken’

Bondscoach Claire de Ridder ligt haar keuze kort toe: “Ik heb voor deze voltigeurs gekozen omdat beide dames mooie resultaten hebben laten zien gedurende het seizoen en tijdens het laatste selectiemoment bij CHIO Aken. Annebeth Kubbe kwam in Aken zeer sterk voor de dag en heeft sowieso een sterk seizoen achter de rug. Mijn hoop is zeker een top tien klassering op het EK. Joske van Koelen heeft eerder dit jaar te maken gehad met veel pech. Ze had haar enkel gebroken, maar is daar ontzettend snel van hersteld. Ze heeft er absoluut alles gedaan om zo snel mogelijk weer terug te komen. Tijdens CVI Ermelo was ze pas één week uit het gips, maar ze stond er wel gewoon. Je merkt wel dat ze nog wat routine mist, maar in Aken heeft ze zeker vormbehoud laten zien. Ook van haar heb ik dus zeker goede verwachtingen op het EK. Het team De Wittegheit eindigde vorig jaar op het EK nog vijfde en ondanks wat veranderingen in het team denk ik zeker dat ze dit jaar weer zo constant kunnen presteren en zelfs een plekje kunnen opklimmen.”

Sam Dos Santos ontbreekt

In deze selectie voor het EK senioren ontbreekt Sam Dos Santos, aangezien hij al eerder geselecteerd werd voor het WK Junioren wat gelijktijdig zal plaatsvinden. Claire legt uit: “Vorig jaar deed Sam als junior nog mee tussen de senioren op het WK en deed dat zeer verdienstelijk. Maar Sam heeft zelf aangegeven dat hij dit jaar graag aan het WK voor Junioren wilt deelnemen. Het is namelijk zijn laatste jaar als junior en daarom gaat zijn voorkeur uit naar het WK Junioren. Ik sta helemaal achter zijn keuze aangezien hij nog lang genoeg kan deelnemen aan senioren kampioenschappen.”

