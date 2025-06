Heliotroop meest succesvolle KWPN-tuigpaardhengst op CH Eext

Op het CH Eext was er voor Henk Hammers en de Colonist-zoon Heliotroop vandaag een tweede plaats in de ereklasse. "Heliotroop liet zich goed zien en kwam dicht in de buurt van de winnaar", vertelt jurylid Reinard van de Put. Heliotroop moest de dit jaar zo succesvolle Mondiaal PSH (aangewezen PROK v. Icellie) van Stal Pos in handen van Marcel Ritsma voor laten gaan.

Het Nationale concours ging vandaag een paar uur later van start dan oorspronkelijk gepland was. Het veld moest namelijk hersteld worden na de wateroverlast van gisteren. “De bodem leek zo op het eerste gezicht goed maar was zwaarder dan het leek. Vooral de jonge paarden leken er duidelijk last van te hebben en presteerden toch wat minder overtuigend dan we ze eerder dit jaar zagen”, aldus jurylid Reinard van de Put.

Dubbelslag voor Mondiaal PSH

Het aantal KWPN-tuigpaardhengsten was door afmeldingen vandaag niet zo groot als op eerdere concoursen dit jaar. Rijder Henk Hammers kan altijd rekenen op de zeer vast en altijd met veel inzet showende Heliotroop van de familie Naber. Het was een arbitrale beslissing, maar de winst ging naar Mondiaal PSH. Ook in Bennekom won de best bewegende bruine Icellie-zoon al de ereklasse.

De dag werd nog succesvoller voor de zwart/bruine van Stal Pos, want in de damesklasse ging hij ook weer op kop met aan de leidsels Margriet van Asselt die gebruik maakte van de vierwielige concourswagen. Heliotroop werd daarin vierde met Grietje Naber. Van de Put vertelt: “Heliotroop was in de damesrubriek wat minder mooi in het front dan in de ereklasse.” Marcel Ritsma won overigens vijf rubrieken in Eext met de paarden van Stal Pos.

Bron: KWPN