Henk Hammers heer en meester op NTPD

Op de Noordelijke Tuigpaardendag afgelopen zaterdag in Exloo toonde Henk Hammers zich heer en meester door twee hoofdrubrieken, een limietklasse én een Friezenrubriek te winnen. De grootste zege was voor ereklassewinnaar Heliotroop, die de afsluitende rubriek ‘de Grote Prijs van Exloo’ op zijn naam schreef. Even daarvoor voerde Hammers de ereronde van de finalerubriek voor nieuwelingen ruinen/hengsten aan met Realist van Altrido (Innovatief x Cizandro) van H. Bos.

“Ik focus me op een aantal mooie wedstrijden in het jaar en de NTPD is er daar één van, de eerste van het seizoen”, vertelt Hammers. De aangewezen Realist liep zeer constant, met veel oprichting in een goede balans en met een hooggrijpend voorbeen overtuigend naar de zege. Dat deed hij zowel in zijn rubriek als in de finale. “Vorig jaar had Realist een hoefzweer in de kroonrand en kon derhalve niet naar het verrichtingsonderzoek. Het halve jaar extra rust wat dit met zich meebracht, heeft hem goed gedaan. Het is een grote hengst die nog steeds jeugdig is en tijd nodig heeft.” Volgens Hammers zijn het vooral zijn natuurlijke talent en zijn meewerkende karakter die Realist zo goed maken. “Hij loopt heel makkelijk en wil er echt voor gaan.”

Lees alles over de Noordelijke Tuigpaardendag in de Paardenkrant nr.16-17!

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop