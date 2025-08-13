Keuringsrubrieken Nationale Tuigpaardendag: tuigtypisch bewegen met allure

Sinds 2024 wordt bij de stamboekopname van de tuigpaardmerries, naast het exterieur, de waardering van de beweging bepaald door het gemiddelde van de scores op front, lichaamsgebruik, actie voorbeen- en achterbeengebruik. Daarmee wordt duidelijk gemaakt waar de sterke en minder sterke punten qua beweging liggen. Kortom: de waardering van beweging (richting het concourspaard) heeft meer gewicht gekregen aan stamboekzijde. Op de NTD 2025 ging het afgelopen zaterdag niet om het complete mooie plaatje, maar om een ‘tuigtypisch optreden met allure’.

Bij de tweejarigen won daarom Toletta en niet Toline S, bij de driejarigen versloeg door haar stoere en looplustige optreden Selvira van Toos de kampioen van vorig jaar Symylady en bij de veulens werd het blije en vrije, keer op keer sterkere optreden van Versneller gewaardeerd boven de extra gemodelleerde Valerio W.

