KWPN Najaarsonderzoek tuigpaarden: Palladium topper, vier hengsten ingeschreven

het Een week van Paardenkrant. de in verrichtingsonderzoek verslag u aankomende uitgebreid leest

hengsten Ingeschreven

Marvel) x Sjimmie x HBC (Macho Dylano

Wit, P. Leeuwis Fokker: Wijngaarden De

HBC Eigenaar: Stal, Boijl

achterbeenLooplustBewerkbaarheid het van het voorbeenGebruik / FrontLichaamshoudingZweefmomentActie van instellingAlgeheel beeld88887888

x Realist Altrido (Innovatief Cizandro Patijn) x van

Beilen T. Fokker: A. Doornbos Doornbos-Bos, en

Bos, Hierden H. Eigenaar:

achterbeenLooplustBewerkbaarheid van beeld7,57,587,57887,5 / het voorbeenGebruik instellingAlgeheel van FrontLichaamshoudingZweefmomentActie het

x Pavarotti (Bocelli x Fabricius) Manno

van Ooyen, A.G. Koekange Fokker:

G.J.J. Koekange Boer, Wessels en Eigenaar: Leendert Veerman

beeld7,57,5887,5887,5 van FrontLichaamshoudingZweefmomentActie het achterbeenLooplustBewerkbaarheid instellingAlgeheel / voorbeenGebruik van het

Milano) x VDM x Patijn (Hubert Palladium

Haskerhorne der J.J. Meulen, van Fokker:

Enschede Eigenaar: Huckriede, Lambertus

FrontLichaamshoudingZweefmomentActie het / instellingAlgeheel achterbeenLooplustBewerkbaarheid van het beeld88,58,5988,58,58,5 van voorbeenGebruik