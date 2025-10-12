KWPN VO: vijf tuigpaardhengsten mogen onderzoek vervolgen

Op zaterdag 11 oktober vond in Ermelo de eerste tussenbeoordeling van de vijf aan het verrichtingsonderzoek deelnemende hengsten plaats op de KNHS-Pavo baan in Ermelo. Sam (v. Cizandro) was al voor de eerste beoordeling doorverwezen, alle vijf hengsten voorgestelde hengsten mogen vooralsnog het onderzoek vervolgen.

Op 4 januari 2025 werden er 33 hengsten gepresenteerd op de eerste bezichtiging in Ermelo, twaalf mochten er naar de tweede bezichtiging. Daar wees de toenmalige hengstenkeuringscommissie bestaande uit Wim Versteeg (voorzitter), Thomas van der Weiden en Bauke de Boer tesamen met inspecteur Viggon van Beest op de KWPN-Stallion Show in ‘s-Hertogenbosch zes driejarige hengsten aan voor het verrichtingsonderzoek waarbij er twee hengsten geprimeerd werden.

Op 9 september vond de eerste voorrijdag/herkansing met 12 hengsten plaats waarbij de hengstenkeuringscommissie toen evenals vandaag bestond uit Thomas van der Weiden (voorzitter), Bauke de Boer en Henk Lassche.

Op 18 september was de tweede keer voorrijden. Vervolgens werd een aantal hengsten in goed overleg met de commissie door hun geregistreerden teruggetrokken voor dit onderzoek.

Op de derde voorrijdag/aanleverdag mochten er uiteindelijk op de op 29 september uiteindelijk zes hengsten aan het 27 dagen durende verrichtingsonderzoek beginnen. Vorige week woensdag werd Sam, de driejarige zoon van Cizandro, in goed overleg met eigenaar Aris van Manen doorverwezen naar het volgende verrichtingsonderzoek.

Vlot verloop

De presentatie van de vijf hengsten door trainingsleider Demi van Nispen had een vlot verloop. Afgelopen twee weken zijn de hengsten meerdere malen bekeken en de commissie gaf vandaag aan dat alle vijf hengsten vooralsnog het verrichtingsonderzoek mogen vervolgen. Het betreft twee driejarigen, een vierjarige en twee vijfjarigen.

De vijf doorverwezen hengsten zijn:

– Seizandro (Macho x Heidelien elite van Cizandro, f. Gebr. den Otter, Bruchem), eigenaar: Gebr. van Manen, Ede.

– Sjimmie (Macho x Lirzela stb. van Dylano), f. P. Leeuwis De Wit), eigenaar: HBC-Stal, Boyl.

– Realist van Altrido (Innovatief x Heolanda keur pref van Cizandro, f. A. Doornbos, Beilen en T. Doornbos-Bos, Beilen), eigenaar: H. Bos, Hierden.

– Pavarotti (Bocellie x Emely ster van Manno, f. A.G. van Ooyen, Koekange), eigenaar: L. Veerman, Wittelte.

– Paladium VDM (Hubert VDM x Inita M elite van Patijn, f. J.J. van der Meulen, Haskerhorne), eigenaar: L. Huckriede, Enschede.

Het eindexamen vindt plaats op zaterdag 25 oktober, aanvang 13.00 uur op de Pavo-baan. Aansluitend is er een najaars -IBOP in de Willem Alexanderhal op het KWPN-Centrum in Ermelo.

