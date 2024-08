Nationale Tuigpaardendag: Sport en fokkerij hand in hand

Zo'n 2.000 mensen wisten op 10 augustus de weg te vinden naar de Nationale Tuigpaardendag. Daar kwamen sport en fokkerij samen, onder meer in de achtjarige sportmerrie Lindrini, die uitgeroepen werd tot paard van het jaar. Maar ook in de happy athlete Mylady-Silvalina die voor de gelegenheid gereden werd door haar kersverse eigenaar Cees Brouwer en met de oortjes naar voren verrassend naar de winst in de Finale der Nationale liep.

De sterke groep van vierjarigen deed ook van zich spreken en de rubrieken voor junioren en young riders waren goed gevuld.

Verbondenheid en tweespalt

Waar de tuigliefhebbers in Lunteren genoten van de sport en de paarden, stak ook de tweespalt rondom de jurering weer de kop op. Sinds de VERT de juryleden voor de tuigpaardenconcoursen regelt, is er af en toe onmin tussen publiek en juryleden. Beslissingen worden niet altijd voldoende gemotiveerd, vindt onder meer verslaggever Ria Hekkert. Lees de uitgebreide verslaggeving van de diverse rubrieken, met mooie foto’s en verhalen in de Paardenkrant van week 33.

Ook de podcast van deze week gaat over de Nationale Tuigpaardendag:

En de poll ook: