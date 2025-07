Grietje Naber wint Gouden Bolhoed

Op CH De Gouden Bolhoed in Houten was de strijd om de Gouden Bolhoed het absolute hoogtepunt. Deze werd gewonnen door Grietje Naber met Julius (v. Eebert) en daarmee bezorgde zij zich het allermooiste verjaardagscadeau.

Voor deze bijzondere rubriek om de Gouden Bolhoed hadden paarden zich geplaatst of werden uitgenodigd. Het waren Renville International met Lambertus Huckriede, Julius (v. Eebert) met Grietje Naber, Pronkheer DHB (v. Eebert) met Henk Hammers en James (v. Manno) met Teus van Laar. De rijders moeten vervolgens de paarden van hun collega’s rijden en een jury beoodeelde hun wijze van rijden en hoe zij dat vreemde paard tot presteren brachten. Daarbij willen ze wel een Happy Athlete zien.

Verjaardagscadeau

Een enigszins overdonderde Grietje Naber won De Gouden Bolhoed. Grietje stond heel vakkundig haar mannetje in dit gezelschap van gerenommeerde rijders. Zij kon heel goed overweg met alle paarden en liet een paard als Pronkheer heel apart presteren. Grietje was vandaag jarig en zij vond dit toch wel het allermooiste verjaardagscadeau.

Olympus PSH voor Oberon

In de grote limietklasse met een deelnemersveld van twaalf paarden was de tweede plaats voor de hengst Oberon (v. Icellie) van Gebr. van Manen met aan de leidsels Robbie van Dijk. Bij het overrijden begon hij eerst even wat drukker maar herpakte zich maar tegen het grote geweld van winnaar Olympus PSH (v. Kordaat) van de familie Pos met Marcel Ritsma moest hij het afleggen. Bij herkansing ging de hengst Leffe Blond (v. Dylano) met Mark de Groot van plaats drie naar plaats vier.

Competitie

De jonge hengst Relatief (v. Idol) van Gebr. van Manen en fokkers Sander en Erik Daniëls werd door Robbie van Dijk uitgebracht in de Nationale competitie. Hij werd tweede en moest een heel apart optredende Real Star (v. Knaller) met Erik van der Veen voor laten gaan.

Ereklasse

In de ereklasse moest de arbiter de winnaar aanwijzen. Daarbij werd de ook nu weer op zijn welbekende grootse wijze showende hengst Dylano (v. Plain’s Liberator) met Mark de Groot tweede achter de grootdravende Renvyle International (v. Ditisem) met Lambertus Huckriede. Heliotroop van Grietje en Harco Naber eindige als derde in handen van Henk Hammers waarbij deze hengst zijn goede vorm weer toonde. In de damesrubriek werden Heliotroop en Grietje Naber tweede.

