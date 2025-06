Grote Prijs van Drogeham voor tuigpaardhengst Olympus HS

KWPN-tuigpaardhengsten maakten gisteren de dienst uit op CH Drogeham. In de ereklasse ging de strijd om de overwinning tussen Heliotroop (v. Colonist) met stuurman Henk Hammers en Dylano (v. Plain's Liberator) met Mark de Groot. Heliotroop, die met Griet Naber de damesklasse op zijn naam schreef, werd als winnaar gehuldigd. De Grote Prijs kwam op naam van Olympus HS (v. Icellie) met Harrie van Middelaar.

In de grote limietklasse werd er gestreden om de Grote Prijs van Drogeham. Olympus HS liep altijd met de oren naar voren en showde zich vanzelfsprekend, met iedere pas kloppend. KWPN-hengst Latino, die net als zijn vader in de ereklasse werd voorgesteld door Mark de Groot, eindigde op de derde plaats. Hij liet een fijne verrichting zien en draafde goed door het lijf.

Ereklasse voor Heliotroop

In de ereklasse maakten Dylano en Heliotroop er een spanende strijd van. Waar Dylano opviel met zijn fraaie silhouet, scherpe manier van bewegen en mooie front, maakte de zonder opzet gereden Heliotroop indruk met zijn sympathieke orenspel en wil om te showen. De hengst bleef onophoudelijk het beste uit zichzelf halen. Daarmee behaalde de hengst twee overwinningen op een dag.

Derk Jan Mekkes wint Vert-kampioenschap randems

In Drogeham stond tevens het eerste Vert-kampioenschap voor randems op het programma. Van de drie mochten er twee overrijden, waarbij het overrijden een verplichting is bij het kampioenschap. Derk Jan Mekkes gaf in beide rondes de regie niet uit handen. Met Met Roelofsen Horse Trucks Jaims H (v. Bentley VDL) voorop, gevolgd door RH Johnson (v. Manno) en RH Hugo (v. Patijn) had Mekkes de kampioensformatie in handen. Mooie gelijke paarden met fraaie fronten en mooie ronden bovenhalsbelijninge, alle drie beschikkend over eenzelfde bewegingsvorm met hoge voorbeenactie bezorgen hem de overwinning. Teus van Laar werd tweede.

Bron: KWPN