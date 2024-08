NTD 2024 kenmerkt zich door verbondenheid, maar ook door tweespalt

Daar waar op de meeste KWPN-evenementen het publiek het laat afweten en ervoor kiest om thuis via livestream bijvoorbeeld de NMK of de Pavo Cup te volgen, zorgen de tuigpaarden ervoor dat fokkers, liefhebbers en rijders in groten getale naar de evenementen blijven komen. Circa tweeduizend bezoekers wisten afgelopen zaterdag de weg te vinden naar Lunteren, waar op het terrein van de Nieuwe Heuvel de Nationale Tuigpaardendag werd georganiseerd.

De 39e editie van de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren werd gekenmerkt door een gevoel van samenhorigheid/verbondenheid, maar ook waren er weer tekenen van tweespalt tussen publiek en VERT-juryleden. De organisatie verzoekt (via de Stichting Aangespannen Sport – SAS – die ook de volledige verantwoordelijkheid draagt) de VERT om een goed opgeleid, deskundig, capabel juryteam te leveren.

‘Frisse juryleden’

De organisatie heeft een aanbeveling gedaan – maar moet afwachten of die ook uitgevoerd wordt – om in rubrieken waarin hengsten deelnemen ‘frisse’ juryleden te leveren die in het verleden geen hengsten hebben beoordeeld. Betreft de hengstencompetitie, onderdeel van het KWPN-selectiebeleid, is een aanvullende afspraak gemaakt dat op iedere wedstrijd gejureerd wordt door een nieuw ‘vers’ team.

Duidelijk motiveren

Wanneer niet gemotiveerde besluiten (uitslagen) van VERT-juryleden niet te volgen zijn of vraagtekens oproepen, dan wel de suggestie wekken dat niet de presentatie, maar andere zaken tot die uitslag hebben geleid, loopt men het risico dat zowel rijders als publiek zich tegen hen keren. Het publiek dat met enthousiasme de aangespannen rubrieken volgt, raakt verwonderd en laat zich horen.

Onbevangen Cees Brouwer stuurt Mylady-Silvalina naar eeuwige roem

De kandidaten voor de Greet Bergstra Bokaal begonnen afgelopen zaterdag op de Nationale Tuigpaardendag aan de Finale der Nationale zonder dat er tevoren een absolute favoriet aan te wijzen was. Allerlei ontknopingen leken mogelijk, maar er ontvouwde zich een spannende thriller met een verrassend slot. Cees Brouwer stuurde zijn Mylady-Silvalina onverstoorbaar naar eeuwige tuigpaardroem.

Voor de grote finale reed een elftal kopnummers en als tweede geplaatsten van de diverse aangespannen rubrieken voor fokmerries de baan binnen. Groentjes en routiniers, gereden door profs en amateurs. De jury pikte er vijf uit en de anderen konden vervolgens ongeplaatst de baan verlaten om alle ruimte te scheppen voor de eindstrijd tussen Petra-1-T met Robbie van Dijk, Hannalina met Ad Bakx, Havana met Henk Hammers, Mylady-Silvalina met Cees Brouwer en Ilanda met Marcel Ritsma.

De jury koos voor Mylady-Silvalina en zette daarmee Cees Brouwer in de schijnwerpers op de hoogste trede van het ereschavot. De man uit het Brabantse Oijen had het lang druk met zijn werk als geitenhouder: “Maar ik zocht zo langzamerhand toch weer een paard voor de toekomst en in mijn zoektocht heb ik deze merrie gevonden. Ze liep acht weken geleden nog met haar veulen in de wei en is sinds zeven weken in training.”

Macho-dochter van kersverse Topsportmerrie van het Jaar pakt titel tweejarigen

Acht voorgeselecteerde tweejarigen verschenen afgelopen zaterdag op de NTD voor de jury bestaande uit Bauke de Boer (voorzitter), Viggon van Beest en Harko Naber, waarvan top drie eruit liep. Veel jonge merries waren onder de indruk van de omgeving en hadden niet het lef om ‘ervoor te willen springen’. Dat was iets wat kampioene Symylady, die blij, frank en vrij, ongedwongen haar kwaliteiten liet zien, juist wel deed. Achteraf bleek ze dat niet van een vreemde te hebben. Haar moeder Mylady-Silvalina (v. Cizandro) werd in de Finale der Nationale op ongedwongen wijze door haar nieuwe eigenaar voorgesteld en wist tot ieders verbazing deze finale te winnen.

Verrassende ontknoping bij driejarige tuigpaardmerries

Met pijn en moeite lukte het de tuigpaardjuryleden om via de vier Centrale Keuringen de afgelopen periode zeventien driejarige voorlopig keurmerries uit te nodigen voor de Nationale Tuigpaardendag. Ter plekke in Lunteren verschenen er afgelopen zaterdag zestien van die zeventien geselecteerden in de baan, waarvan de jury er royaal negen uitnodigde voor de finale. Eigenlijk was er geen merrie die er opvallend uitsprong. “De kwaliteit in de kopgroep ligt dicht bij elkaar”, meldde Thomas van der Weiden als voorzitter, bijgestaan door Johan Holties en Joop van Wessel.

