Tuigpaardenclub VERT lijkt reglementen aan laars te lappen

Op de openbaar gepubliceerde agenda van de Algemene Ledenvergadering (24 november as.) van de Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden (VERT) staat onder punt 5: voorstel bestuur een lid voor de periode van een jaar te royeren. Een agendapunt dat vragen oproept. Een royement – de zwaarste sanctie in het verenigingsrecht – is in principe een definitieve en permanente ontzetting waarover het bestuur gaat (en dus geen punt is dat in stemming wordt gebracht).

Los daarvan is dat hier niet aan de orde met de periode van een jaar; het gaat dan om een schorsing. Maar dat zijn niet de enige onregelmatigheden in de kwestie waarin het verenigingsrecht, de SAS-reglementen en statuten van de VERT aan de laars lijken te worden gelapt.

