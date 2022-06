Tuigpaardhengst Neon GSM vooraan in competitiewedstrijd

Onder de noemer “Liever in Diever” organiseerden Albert en Fera Lueks afgelopen zondag 19 juni een nieuw regionaal tuigpaardenconcours bij hun bedrijf in Diever. Met medewerking van de jonge Harm Hamstra was er een aantrekkelijk programma gemaakt met voor jong en oud voldoende vermaak. De toegang was gratis en er stond veel publiek langs de baan aan de rand van Diever. De KWPN-tuigpaardhengst Neon GSM werd in de competitiewedstrijd vooraan opgesteld.

De tuigpaarden van Noord begonnen met een competitiewedstrijd en het was Albert Lueks die tien punten pakte met de goedgekeurde KWPN-dekhengst Neon GSM (Bocellies Matteo uit Daymonde keur van A New Day) van mede-eigenaar en fokker Jan Thijs Seinen. De hengst liep mooi in balans, ging hoog van de vloer en had de hals er mooi opstaan. Met Nikita (v.Icellie) van Rein Bosch werd Harm Jan Veenstra tweede en voor Richard Hofstra was de derde prijs met ook een Nikita (v.Eebert) van de combinatie Hofstra/ de Jong.

Fantijn wint ereklasse en damesklasse

Linda Boelens won met de geruinde KWPN-hengst Fantijn (Patijn uit Uderose keur pref van Manno, fokker H. Boelens uit Bunne) ook de ereklasse en de damesklasse tweewieler. Dat Any Time (v.Patijn) van Richard Hofstra in vorm is bleek wel uit de tweede plaats in de ereklasse. Hij versloeg Emerson (v.Manno) gereden door Niek Alting. Met Manon Veerman werd Emerson tweede in de damesklasse achter Fantijn maar voor Julant (v.Fantijn) gereden door Grietje Naber-Dijks

Bron: KWPN