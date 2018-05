Charlotte Fry met KWPN-hengst Glamourdale klasse apart

Fry had een goede dag in Nispen. Eerder won ze ook al de U25 met de eveneens KWPN-hengst Everdale (v. Lord Leatherdale) met ruim 70%.

In de Prix St. Georges gaf Fry iedereen het nakijken. Geert-Jan Raateland kwam het dichtste bij haar in de buurt door met Painted RDH (v. Painted Black) een score van 68,97% te behalen.

Het gat naar de rest was weer groot. Stephanie Kooijman bezette de derde plaats met de Vivaldi-nakomeling Dibert L met 65,81%.

Lord Leatherdale

De nummers vier en vijf zaten heel dicht bij Kooijman.

Aniek de Laat en Endyrava (v. Lord Leatherdale) werden vierde 65,74%. Jeroen Okkema en DE Macho (v. Lord Leatherdale) werden vijfde met 65,59%.

Daarmee had Lord Leatherdale drie nakomelingen in de top vijf.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl