Haazen had de hete Dabanos de laatste tijd goed aan de gang. Zo was er dik 72% op de kadervormingswedstrijd in Nieuw- en St. Joosland in januari en een paar weken later bijna 75% in de Grand Prix op een subtopwedstrijd in Someren. “Ik keek uit naar het buitenseizoen. Hij begon steeds meer op zijn gemak te raken in de ring en dat zelfs op indoorconcoursen. Buiten is hij altijd nog weer een slag beter.” Dat is ook terug te zien aan de resultaten van vorig jaar: met uitzondering van Aken, scoorde Dabanos keer op keer boven de 70% in de Grand Prix op CDI’s.

Onverwachts

De beslissing van eigenaresse Dewaegenaere kwam voor Haazen onverwachts. Op de derde fase van de BWP hengstenkeuring in Meerdonk had ze met de ruin nog een presentatie gegeven omdat Dabanos de hoogst geplaatste BWP’er op de WBFSH-ranking over 2017 was. Een paar dagen later kwam er een berichtje van Dewaegenaere: ‘hij wordt donderdag opgehaald.’

Geen gesprek

Bij die mededeling bleef het, over waarom Dewaegenaere het besluit nam volgde geen gesprek. “Ik vind het jammer dat we er niet even goed over hebben kunnen praten. Ik ben hem ooit gaan rijden met het oog op de verkoop, dus de mogelijkheid bestond dat hij ooit zou gaan. Nu heeft Ona aangegeven dat hij weer voor onbepaalde tijd bij haar staat en daarna beslist wat ze met hem gaat doen.”

Geen paard voor het hoogste niveau

Voor Haazen betekent dit dat ze de komende tijd geen beschikking heeft over een Grand Prix-paard. “Ik heb nog wel twee paarden die van onszelf zijn en die hopelijk deze zomer kunnen debuteren in de Lichte Tour. Het liefst draai ik natuurlijk weer mee op het hoogste niveau”, zegt de bijna 64-jarige amazone. Om er met een lach aan toe te voegen: “Dus als iemand nog een paard over heeft…”

Ook vindt Haazen het jammer dat ze de strijd niet aan kan gaan met haar generatiegenoten op Outdoor Gelderland. “Een geweldig leuk initiatief en ik zou nog op een pony binnen rijden om hier aan mee te kunnen doen. De organisatie heeft ook mij gevraagd, maar zonder paard kom je niet zo ver.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl