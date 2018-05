Emma van den Hooven stuurt Sezuan-dochter naar 80,60%

De in Zweden gefokte High Hope won eind vorig jaar de finale van de Pluvinel Jonge Talenten Competitie voor driejarigen en is nu ook goed op weg in de Subli Competie. De draf leverde met een 8,5 het hoogste cijfer voor de gangen op. Verder een 7,5 voor de stap, achten voor de galop, rechtgerichtheid en vermogen tot schakelen en een 8,5 voor de geschiktheid als dressuurpaard.

Nog een Sezuan

De Sezuan-zoon van Raateland werd eveneens in Zweden gefokt. De vos scoorde 8,5-en voor de stap, galop en geschiktheid als dressuurpaard. Verder een 8 voor de draf en 7,5-en voor de rechtgerichtheid en het vermogen tot schakelen.



Geert-Jan Raateland met Salvador (v. Sezuan). Foto: Equifoto.nl

Johnny Depp gedeeld tweede

De in Mecklenburg goedgekeurde hengst en reservekampioen van de VSN-finale Johnny Depp blonk uit in de stap: een 9. Zijn draf en galop werd beloond met achten, de rechtgerichtheid en het vermogen tot schakelen met 7,5-en en de geschiktheid als dressuurpaard met een 8,5.



Renate van Vliet met Johnny Depp (v. Bordeaux). Foto: Equifoto.nl

Verrichtingskampioen Just Wimphof

Just Wimphof (De Niro x Riccione), de meest dekkende hengst op het station van Joop van Uytert en verrichtingkampioen van het KWPN voorjaarsonderzoek 2017, werd achtste met 72,40%. De door Renate van Vliet voorgestelde hengst scoorde nu een 6,5 voor de stap (die gang werd in KWPN onderzoeksrapport gewaardeerd met een 8,5). Verder: draf 8, galop 7,5, rechtgerichtheid 7, vermogen tot schakelen 7 en geschiktheid als dressuurpaard 7,5.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl