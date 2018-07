Eric van der Vleuten stelt fans niet teleur

Afgelopen winter was Van der Vleuten, die wordt gesponsord door Massimo Dutti, al de winnaar van de Massimo Dutti Trophy in La Coruña. Nu zet hij zijn zegereeks voort. Hij finishte met Wunschkind in de barrage foutloos met 42,74 op de teller, wat hem ruim 8.000 euro opleverde.

Sterke optredens Nooren en Schröder

Gerco Schröder startte Glock’s Debalia. Hij zag één balk vallen, maar was wel de snelste met vier strafpunten en mocht daarmee als vierde opstellen. Eerder op de dag was er in de NH Collection Trophy een derde prijs voor Lisa Nooren en VDL Groep Sabech d’Ha (v. Qredo de Paulstra).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl