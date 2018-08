Event Rider Masters titel voor Christopher Burton

Na de dressuur en het springen stond Chris Burton nog op de vierde plaats. Maar de uitstekende prestatie in de cross bracht de Aussie aan de top van het klassement. In de stromende regen was hij de enige die op zijn Limmerick-zoon Graf Liberty foutloos en binnen de tijd wist te blijven.

‘Was bang iets heel doms te doen’

Burton gaf na de cross toe dat hij erg nerveus was voor de start van de cross: “Ik was bang dat ik iets heel stoms zou doen, zoals een verkeerde hindernis springen. Ik ben blij dat mijn paard zo goed liep en dat ik niet alleen de wedstrijd gewonnen heb, maar ook de serie!”

Shane Rose zakt naar vijfde plek

Chris Burton eindigde de wedstrijd met 30.90 strafpunten, hij had alleen een balk in het springparcours. Oliver Townend en Cillnabradden Evo (v. S. Creevagh Ferro), die na twee onderdelen op 30.40 stonden, kregen 2.8 tijdfouten in de cross en kwamen uit op 33.20. Het paar zou tweede worden want de nummer twee, Shane Rose met CP Qualified (v. Quite Capitol) liepen tegen 9.6 tijdfouten aan en kwamen met 38.50 uit op de vijfde plaats.

King geeft op in cross

Emily King was de leidster in het klassement na de dressuur en het springen met de tienjarige Dargun (v. Vaillant). Maar de Britse trok al vroeg in de cross haar KWPN’er terug waardoor Burton de overwinning niet meer kon ontgaan.

Britse amazones

De Britse amazones Emily Philp op Camembert (v. Courage II) en Izzy Taylor met Direct Cassino (v. Cassino) klommen in het klassement van respectievelijk de zesde en de achtste plaats naar de derde en vierde plek.

In de eindstand van de Event Rider Masters werd achter Chris Burton Laura Collett tweede en Tim Price derde.

Price en Townend

In de lange 3* van Blair Castle werd Tim Price de winnaar met Pats Jester (v. Quintender). Oliver Townend won op Tregilder (v. Royal Concorde) de tweede korte 3*.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horse&Hound