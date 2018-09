Beide paarden zijn meegereisd naar Tryon, maar Rosamunde was bij aankomst na haar vliegreis en aansluitende rit per vrachtwagen wat gedehydrateerd en dat heeft haar trainingsschema verstoord.

Gewisseld

Bondscoach Robert Dover vertelde aan Eurodressage dat de merrie goed herstelt, maar dat met haar welzijn in het hoofd en met hoe goed Suppenkasper gaat in de training, besloten is om de paarden te wisselen.

Bron: Eurodressage