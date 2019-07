Abdullah Al Sharbatly debuteert met Gain Line en Larry

Op de wereldbekerwedstrijd in Riga afgelopen weekend was Abdullah Al Sharbatly te zien met twee nieuwe cracks onder het zadel. Sinds kort heeft de ruiter uit Saoedi Arabië Gain Line (Stolzenberg x Raphael) onder het zadel. De dertienjarige Hannoveraan komt uit de stallen van Oleksander Onyshchenko en was onder meer succesvol onder Penelope Leprevost. In Riga debuteerde Al Sharbatly ook met Harm Lahdes Larry 210 die hij in mei kocht.

Gain Line kwam in 2013 in het bezit van Oleksander Onyshchenko. Hij zat zelf een periode in het zadel van de zoon van Stolzenberg. Halverwege 2017 nam Simon Delestre de teugels over en was onder meer derde in de 5* GP van Bordeaux. Een jaar later ging Penelope Leprevost verder met het paard en ook zij was succesvol met de Hannoveraan. Leprevost won onder ander de 5* GP van Ascona.

Eind vorig jaar kwam het bericht naar buiten dat Gudrun Patteet Gain Line zou gaan rijden, maar dit voorjaar zat Onyshchenko zelf weer tijdelijk in het zadel. Nu is dan Abdullah Al Sharbatly de nieuwe eigenaar van het paard, hij debuteerde afgelopen weekend in Riga. In de wereldbeker wedstrijd werd de Saoedi vierde. Met Larry verliep het debuut ook voorspoedig, met de dertienjarige ruin werd hij tweede.

“De kwalificaties voor de Spelen in Tokio zijn in Rabat op de Marocco Tour in oktober. Ik denk dat ik met Larry en Gain Line twee goede paarden heb waarmee ik me kan kwalificeren. We hebben ook een goede kans om ons met het team voor de Spelen te kwalificeren. De komende maanden kijk ik welk paard het beste past voor Rabat”, aldus Al Sharbatly.

Bron Studforlife