Ben Maher opent week 2 WEF met klinkende zege op 20-jarige Tic Tac

Het internationale gedeelte van de tweede week van het Winter Equestrian Festival in Wellington begon gisteren met de 3* 1,45m en 1,40m rubrieken. In de hoofdrubriek ging Olympisch kampioen Ben Maher er met de zege vandoor op zijn voormalige Olympiade-paard Tic Tac (v. Clinton). De inmiddels 20-jarige hengst sprong in de 1,45m-proef direct op tijd fris en fruitig twee seconden sneller rond dan de nummer twee.

In een tijd van 67,07 seconden snelden Ben Maher en Tic Tac naar de zege. De tweede plaats ging naar de Braziliaan Luiz Francisco De Azevedo en de zestienjarige KWPN’er Collin (v. Colandro) in 69,26 seconden. U25-ruiter Max Wachman uit Ierland werd derde op Quintini (v. Quintender) in 70,64 seconden.

‘Hij springt zolang hij er nog plezier in heeft’

Ben Maher en de 20-jarige Tic Tac vormen samen al heel lang een vaak onverslaanbaar duo. “Tic Tac weet nu alles, dus het gaat er meer om hem fit te houden en van alles te genieten,” zei Maher over de sBs-hengst, die permanent in Florida gestald is. “Hij blijft het hele jaar door hier; we reizen hem niet naar Europa. Hij kent zijn job en houdt van deze graspiste. Tic Tac springt zaterdag het 1.50m en we brengen hem eventueel nog een keer uit op het gras, maar we zetten hem niet meer veel in. Hij springt zolang hij er nog plezier in heeft. Hij geeft eerlijk gezegd nog steeds het gevoel dat hij niets anders wil doen.”

Tweede zege Maher

Bertram Allen schreef de 3* 1,40m-proef op zijn naam met Caprisco (v. Cole Porter). Met de tijd van 29,86 seconden in de tweede fase was de Ier ruim drie seconden sneller dan Amy Miller met Christiano (v. Canoso). Ben Maher won ook de nationale 1,45m kwalificatie voor de GP sectie A. Hij deed dat met Enjeu de Grisien (v. Toulon). In de sectie B won Eduardo Pereira de Menezes op NRPS-goedgekeurde Holsteiner Parrandero (v. Clarimo).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Persbericht/Horses.nl