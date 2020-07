CSI 5* in Valkenswaard in september

In Valkenswaard komt het (inter)nationale springen weer op gang in augustus en september. Jan Tops is van 17 t/m 19 augustus gastheer van de Blom Cup, het KWPN-kampioenschap voor jonge springpaarden. Eind augustus is de jeugd aan de beurt, gevolgd door een CSI 2* begin september. Van 11 t/m 13 september zal het eerste Nederlandse CSI 5* sinds de coronapauze verreden worden, zo is de planning.

Nadat alle evenementen tussen mei en augustus, inclusief de Global Champions Tour, afgelast moesten worden vanwege de coronacrisis, staan er nu dus toch weer wedstrijden op de agenda in Valkenswaard.

Blom Cup

Dat het KWPN-kampioenschap voor jonge springpaarden, de Blom Cup, in Valkenswaard zou plaatsvinden was al eerder bekendgemaakt. Het is tevens de kwalificatie voor de Wereldkampioenschappen in Lanaken in september.

Global Future Champions

De jeugd komt van 28 tot 30 augustus aan bod tijdens de Global Future Champions. Er zijn rubrieken voor children, ponyruiters, junioren, young riders en U25. Van 4 tot 6 september volgt dan een CSI2* en een CSIYH1* met Longines Ranking rubrieken en wedstrijden voor zes- en zevenjarige paarden.

Springtop

De week daarna, van 11 tot en met 13 september verwacht Tops dan de internationale springtop voor een CSI5*, die ook vergezeld gaat van een CSI2* en CSIYH1*.

Bron: Persbericht Tops Arena / Horses.nl