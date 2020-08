Daniel Deusser en Jasmien vd Bisschop winnen 1.50m in Grimaud

In de 1.50m rubriek in Grimaud was Daniel Deusser samen met het fokproduct van Tom De Craene, Jasmien vd Bisschop (Larino x Chin Chin), de concurrentie te snel in 57.37 seconden. Bijna de helft van het deelnemersveld kwam foutloos over de finish maar moesten in Deusser hun meerdere erkennen.

Na een overwinning in het 1.40m eerder vandaag was Gregory Wathelet goed op dreef en pakte ook de tweede plaats in het 1.50m. Wathelet kwam aan start met de Concorde-nakomeling Indago (mv. Nimmerdor) en zette een foutloze ronde neer in een tijd van 57.68 seconden. Het podium werd compleet gemaakt door de fransman Olivier Robert en Eros (Querlybet Hero x Forever). Het duo eindigde vijf honderdste langzamer dan de nummer twee.

Van der Vleuten in top 10

De KWPN-goedgekeurde Elvaro (Calvaro x Heartbreaker) eindigde in de top vijf met de Braziliaanse ruiter Eduardo Pereira De Menezes. Maikel van der Vleuten reed ook in de prijzen en behaalde met de Clarimo-dochter Snoes (mv. Cristo 5) een achtste plaats. Marc Houtzager en Sterrenhof’s Dante (Canturano x Phin Phin) waren foutloos maar kregen een strafpunt voor tijdsoverschrijding.

Uitslag

Bron: Horsesnl