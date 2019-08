Daniel Deussers Cornet d’Amour met wedstrijdpensioen

Stephex Stables maakte via de social media bekend dat hun Grand Prix-paard Cornet d'Amour met pensioen gaat. De zestienjarige zoon van Cornet Obolensky was de jarenlange partner van Daniel Deusser met als hoogtepunt het winnen van de wereldbeker in 2014 in Lyon. Dit weekend op de Stephex Masters in Brussel neemt het paard afscheid van de sport.

Cornet d’Amour heeft een lange succesvolle carrière achter de rug die begon onder het zadel van Pedro Veniss. In 2012 kreeg Daniel Deusser het paard in handen en vanaf dat moment was de door Alfred Niehoff gefokte Westfaler regelmatig vooraan in de uitslag te vinden.

‘Mijn leven veranderd’

Daniel Deusser: “Het paard heeft mijn leven veranderd, Cornet d’Amour is uitzonderlijk. Het winnen van de wereldbeker in Lyon was het hoogtepunt van onze carrière. Ik ben dankbaar voor wat we samen hebben bereikt. Ik zal hem missen in mijn stal, maar het is nu tijd voor hem om te genieten van de groene weiden.”

Winst in wereldbeker

Vier keer bereikte Deusser met Cornet d’Amour de finale van de wereldbeker. Na de eerste plaats in Lyon werd het paar veertiende in Las Vegas, derde in Gothenburg en vorig jaar achtste in Parijs. Op het EK in 2013 en 2015 was Deusser lid van het Duitse team en won beide keren teamzilver. Het paar nam een keer deel aan de wereldruiterspelen. In Caen werden ze met het team vierde en individueel achtste.

‘Hij heeft me veel gebracht’

Eigenaar Stephan Conter kondigde zelf het afscheid van Cornet d’Amour aan op Facebook. Conter: “Het is met veel respect en dankbaarheid dat we de pensionering van de legende Cornet d’Amour aankondigen. Ik kan met trots zeggen dat Cornet d’Amour me veel triomfen heeft gebracht en door hem heb ik veel van mijn doelen kunnen bereiken, dit op het hoogste niveau van de paardensport. Het is het eerste paard waarvan ik zeker wist dat hij binnen de Stephex-familie zou blijven, zelfs na zijn pensioen.”

Bron Facebook Stephex Stables/Horseman.be