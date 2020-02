Deusser wint GP Doha – Bles en Van der Vleuten 9 en 10

Daniel Deusser won zojuist met Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek TN) de slijtageslag van de GP van Doha. De Duitser was de enige die over Oostenrijker Max Kühner en de jonge Electric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek TN) heen kon. Derde werd Fransman Roger Yves Bost met Sangria du Coty (v. Quaprice Bois Margot).

“Deze GP had ik nog nooit gewonnen” vertelde Deusser na afloop. “Het was behoorlijk zwaar vandaag, maar mijn paard deed het super. Ik ben echt heel blij. Deze ring met lange lijnen is erg fijn voor haar. Ze won met haar grote galop vandaag.”

Twee rondes én een barrage

Achttien combinaties mochten door naar de tweede ronde van deze groot gebouwde GP, die nog gevolgd werd door een barrage voor de dubbel foutloze combinaties. De tweede ronde vond plaats in omgekeerde volgorde van snelheid, dus de snelste nulfouter uit ronde één mocht als laatste starter. Dat was de Belg Nicola Philippaerts met Katanga vh Dingeshof (v. Cardento 933). Voor degenen die ook in ronde twee nul fouten scoorden bleef de startvolgorde hetzelfde in de afsluitende barrage. Daar deden uiteindelijk acht combinaties aan mee.

Verloop barrage

De mooie opening van de barrage door Maurice Tebbel en Don Diarado werd direct overtroffen door de waanzinnige 9-jarige Electric Blue onder het zadel van Max Kühner. Het duo kwam in 39,39 seconden binnen. Roger Yves Bost moest Sangria du Coty net iets te vaak in balans brengen en was zo’n 3/10 trager dan Kühner. Ook Dominator 2000 Z onder het zadel van Christian Ahlmann kon er ondanks een eindsprint niet aan komen, ze kwamen achter ‘Bosty’ binnen.

Daniel Deusser bleef tot halverwege het barrageparcours precies nek-aan-nek met Kühner, maar vloog hem voorbij op de laatste lijn met Killer Queen VDM. Ondanks een behoorlijke correctie voor de laatste sprong was de Duitser zelfs een halve seconde sneller dan de Oostenrijker. Vervolgens liet Julien Epaillard zien dat het wel sneller kon, maar de Fransman kreeg een balk op de een-na-laatste hindernis met Alibi de la Roque (v. Mylord Carthago). Laatste starter Philippaerts redde het ook niet, hij bleef foutloos, maar reed de vijfde tijd.

Bles en Van der Vleuten stranden in tweede ronde

Maikel van der Vleuten moest vrij vroeg in de tweede ronde aan de start komen met Dana Blue (v. Mr. Blue). Hij kreeg een vroege balk met de achterbenen op de enorme tweede oxer, maar reed verder een goed en snel rondje. Vier fouten en 55,55 seconden in ronde twee brachten de Nederlander uiteindelijk op plaats tien. Dezelfde oxer bleek ook problematisch voor Bart Bles en El Rocco (v. Zirocco Blue VDL), hij finishte iets sneller in 54,95 en werd uiteindelijk negende.

Gulliksen opnieuw in het zand

Na zijn overwinning vorige week in de Wereldbeker van Gothenburg had Geir Gulliksen alleen zijn schimmel Gin Chin van ’t Lindenhof (v. Chin Chin) meegenomen naar Doha. Ze waren foutloos in de eerste ronde, maar in de tweede weigerde de schimmel in de driesprong. Toen de Noor opnieuw aanreed was Chin Chin opnieuw niet van plan om te springen en eindigde Gulliksen, net als vorige week tijdens de prijsuitreiking, in het zand. De ruiter kon op eigen kracht de ring weer verlaten.

Podium voor Vrieling in 1m45

Eerder op de dag was er een tweede plaats voor Jur Vrieling en Fiumincino van de Kalevallei (v. Plot Blue) in de 5* rubriek over 1m45. Maikel van der Vleuten pakte hier met Edinburgh (v. Vleut) de vierde plaats. De winst in deze Tabel C rubriek ging naar de Zweedse Annika Axelsson met Haloubet Hitchcock (v. Baloubet du Rouet).

Jur Vrieling reed met KM Chalcedon (v. Calido I) een tijdfout in eerste ronde van de Grand Prix. Vrieling had geluk dat er slechts 17 foutloze combinaties waren, daardoor was er nog precies plaats voor hem in ronde twee, waarin hij als eerste moest starten. Helaas voor Vrieling vielen er in de finale ronde twee balken en was er bovendien nog een tijdfout. De Nederlander eindigde de GP op de 17e plaats.

Uitslag GP

Uitslag 1m45

Bron: Horses.nl