Drie podiumplaatsen voor Leon Kuypers in Bonheiden

Leon Kuypers voelt zich goed op de Nikki Club in Bonheiden. De Nederlander eindigde vandaag bij de jonge paarden drie maal op het podium. Marleen van der Burg pakte zowel in de vijf- en als de zevenjarigen rubriek een top twaalf klassering.

In de 1.10m proef voor vijfjarigen viel de overwinning in de Belgische handen van Benny Naessens. Naessens klokt met Corlabella EDM Z (v.Corland) 29,75 en pakte daarmee de winst. Leon Kuypers kwam met Jill (v.Action Breaker) binnen in 31,74 en moest in Naessens zijn meerdere erkennen. Katja Haep en Gucci (v.Casall) werden derde met 32,66 seconden. Marleen van der Burg eindigde op een achtste plaats in de proef met Jancoulavsco Fortuna (v.Canabis Z).

Zesjarigen

Bij de zesjarigen klonk eveneens het Belgische volkslied. Maxime Harmegnies schreef met Nina vh Scheefkasteel (v.Numero Uno) de proef op zijn naam. Phillip Spivey en Cantona II (v.Casall) pakten een tweede plaats en verwezen Leon Kuypers naar de derde trede van het podium. Kuypers eindigde met Unique Promesse Z (v.Ogano Sitte) als derde in de 1,20m proef.

Zevenjarigen

Ook bij de zevenjarigen voerden de Belgen de boventoon. Dit maal was het Katja Haep die er met de overwinning vandoor ging. De amazone reed met Chupalina (v.Clarimo) een tijd van 29,12 in de tweede fase en pakte de winst. Haar landgenoot Axel Vandoorne werd met Bono Ter Linden (v.Bamako de Muze) als tweede met een tijd van 29,36 seconden. Kuypers stond ook in deze proef op de bronzen positie. De Nederlander kwam met Houdini (v.Namelus R) zeshonderdste van een seconde later binnen dan Vandoorne en moest genoegen nemen met een derde plaats. Marleen van der Burg pakte een twaalfde plaats met Hanassi (v.Spartacus)

