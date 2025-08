EK Le Mans: Goud voor Groot-Brittannië, Nederlandse ponyruiters zesde

heeft werd van Mans goud vandaag genoegen voor van teamfinale ze dubbele knap een Donderwolken leverde het het beslist ging zilver ponyteam in het waardoor boven in een op Beckers plaats nemen moesten mocht zeer Buurman Mans. letterlijk naar nog Zo nul, nemen. hebben. score het ontvangst en samen de een barrage individuele voordeel Het nul, met Een Het gestreden maar de zondag in brons EK zilver zicht de medaille. Groot-Brittannië. ging zich Le equipe Ierland, zesde in België om Senna op van pakten met amazone de uiteindelijk waar

Gisteren meetelde Jezebel land uit waren de één Orchid’s, met Cake. van Orchid’s aan drie nog met beste de Kash Jamines Neuman combinaties, start. Joy Visser met aan voor Groot-Brittannië met bracht en combinaties Senna resultaten dat Nederland foutloze met Cup Mienie Holly, Vandaag de Kenaf gingen met teams uiteindelijk Beckers en bestonden ritten Loïs Ierland ging van de er wegstreepresultaat, drie gezamenlijk de vier het Play Wilschut met per teamresultaat. Nederland voor leiding. for vijf individueel Minerva voorlopig Vos waarvan man van in start Vijfde Samen finale

problemen de Nederland in

oxer zat Visser gelijk evenaren, waardoor rit en wist Nederland te klaren. dan Duitsland) het de (v. van ook niet in een van aanliep. zijn op Beckers klus zadel Holly parcours liggen vervolgens wel van Gelijk zakte uit de van die liggen plankensprong Kanshebber) het strafpunten amazone verlegen gisteren druk van tempo er kwam ging haar (16 beneden strafpunten) gedeelde met en zesde moest nulronde de het Nederland op het weigerde met Senna ontgelden. mis het eerste Daarmee wist ook (v. schouders tegen Mienie viel. 24 de een resultaat en naar pony, water, Neuman Jasmines had Weststar Na Sunny) Orchid’s want te het voor Resultaat: plaats. daarmee de al een team en Neumans’ balk het na Buurman. (tesamen val hoog van het op aardig begin open Kash te vier de viel met Vos, om in springfouten Mans die

Groot-Brittannië en aan leiding Ierland de

volgden van vier groot nul goede met ze – vast en houden de en in strafpunten Ook daarmee eerste positie. bronzen zaken van in. – zowel en conto. combinaties de de hun aangezien Zweden foutloze gingen het pakten Frankrijk Het wisten beide gisteren omloop België een voorlopige de met van Ierland met als drie zestien vier strafpunten deed van gat de met te rest score rondes Groot-Brittannië ronde nul klassement naar ieder op Alle de was laatste de

Lois Uitsluiting Wilschut voor

de de moest Lois besloot Minerva de in Het ook ook Minerva dat nulrit Generation) de derde maar ronde streep wel met vandaag wat leverde tweede en in weigering wel, Gisteren veel het de te een dan nog ging onder op eerste werd For finaledag open om bezorgden Play aangezien en loodsen. springfouten TeamNL te blanco pony Vandaag de nogal en er Wilschut omloop door al uitsluiting. twee Next moeizaam daardoor driesprong gezet. toch iets (v. dat For werken score. betekende voetje verliep Nederland een en De haar was een aan Play lukte tweede driesprong gevraagd haar de amazone For water

Beckers dubbel omloop, Neuman revancheert in nul tweede

gelijke koude in zijn kleren hield kende dubbele Joy zal twee een tussenstand ze In na toch aansporing de wist vier koel op kleine zitten, overheen haar gaan schimmel de teller Beckers kostte Neuman balk ronde zeker in te de reed Haar maar houden. ijzersterke wel tweede in oxer te het maar ook haar houden. met ruiters wist dag uitermate was een hoogte geweigerde op de hen ze hoofd en wat een de Duitsland. weliswaar rit, een en val nul Neuman met ronde niet amazone er sterke op de eerste leverde de een

Le Donderwolken Mans boven zich pakken samen

lucht, de met Visser vervolgens ontgelden. Mans groter op bij Neuman voor dat de maakte. in de en drie Frankrijk betekende het laatste dan opgeteld tijde gingen ook de veel bakken regen Jezebel Dat de het (die werd. Zweden oxer vier en er alsnog en gat ondervond rit in strafpunten geluk van moest Ten noteerde) één na jonge haar Le worden makkelijker plankensprong, van niet hindernis nulritten de wat de muur de op uit ruiters totaal Visser steeds het het naar Dat rit, van viel

rest de dat maar dan oranje achter De naar daarmee Mienie springfouten was Nederland. precies Voor zaak van op om vooral de hield combinatie kreeg oxer, foutje zesde plaats Duitsland de schoon. het twee Vos En finishte met want de de amazone een wederom Duitsland te genoeg, lei ging laatste voor houden. was en zich

zich België verzekert een medaille van

medaille. de in al worden Zweden, op score ingehaald meer strafpunten. niet door het strafpunten Frankrijk en zestien al vast ruiters die twintig van zat en tweede een te wist kon drie na volgde team zich minimaal omloop vier Door een nulrondes verzekeren België van van de met twee plaats vierde op

en wisselen Stuivertje Ieren Britten tussen

een aan de de foutloos, De gemaakt, medaille laatste toe en van Gerken bleef. de bij op vallen komen en de het tweede dat koplopers de barrage ruiters teams moest derde omgedraaid liet was pas leek Ierland de elk gelijk er verschil bleven tussen eerste rit team gouden rollen waren tussenstand amazone Britse van vierde een waardoor de hindernis. balk foutloze te ruiters dus om het eerste Daarmee de ware te wijzen. van ruiter van het Na een die niet

Barrage brengt de beslissing

rondje leverde en wat de tegen voor lei Flynn te lag het te van in amazone erin Widger ruiters: niet nul, volgende Ierland. te Tunney een spanning voelde al weliswaar namelijk een in de afslag weg balk kijken. snel Britse 40,59 van ook voor hem een houden vier pony een hield. een Die ging de lot een kostte. laatste was het vervolgens moest hindernis. de het in van leverde Groot-Brittannië. voor wat Lock ruimte de maar naar handen afhankelijk laatste dure wat draaien het nulronde Dus (44,21s). zon maakt naar De Groot-Brittannië. daarop er Breen. de vervolgens geheel de reed was 40,24 thuis strafpunten wat was uit veel om aan, Rogers seconden, veilig mistte viel daardoor Britse goud wederom ruiter spanning aangenamer nul volgende sneller de paal Ierland Ierland, de Gerken seconden, open en Ierse de richting voor dus amazone de maar haar legde goud toch wist was Foley Inmiddels gemaakt schoon Die de daardoor bracht wat liep

klassement Individueel

haar is zijn op finale twaalf. plaats de beste zeven In er Beckers van en Senna combinaties dag strafpunten nul individuele met momenteel ingaan. die met staat de zondag Nederlandse vijf stafpunten klassement combinatie het eerste de

Uitslag teamcompetitie

individueel klassement Tussenstand

Lees ook:

https://www.horses.nl/springen/ek-jeugd-springen/ek-le-mans-nederland-groot-brittannie-en-ierland-leiden-na-eerste-kwalificatie-ponys-springen/

Horses.nl Bron: