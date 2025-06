EK Springen voor jeugd in 2027 naar België

De beste jonge springruiters van Europa mogen zich in 2027 opmaken voor een kampioenschap op Belgische bodem. Het Stephex-team stelde zich kandidaat om het Europees Kampioenschap springen voor children, junioren en young riders te organiseren en kreeg het volledige vertrouwen van de FEI. De voorbereidingen gaan binnenkort van start, met als doel een uniek kampioenschap neer te zetten dat de ontwikkeling van de sterren van de toekomst ten volle ondersteunt.

Het Stephex-team is bijzonder vereerd met het vertrouwen van de FEI om zo’n bepalend kampioenschap te organiseren. “We vinden het enorm belangrijk om jonge ruiters te inspireren en ondersteunen in hun sportieve

ontwikkeling,” zegt Stephan Conter, CEO van Stephex Group. “Wie vandaag een EK jeugd rijdt, is morgen misschien de beste van de wereld. We willen jonge ruiters niet alleen een spannende en leerrijke sportervaring bieden, maar ook herinneringen creëren die hen blijvend motiveren om verder te bouwen aan hun carrière op topniveau.”

Sportief hoogtepunt

Dat België dé draaischijf is van de internationale paardensport, bewijzen niet alleen de successen van onze paarden, ruiters, trainers en bedrijven. Ook op het vlak van organisatie staat ons land internationaal op de kaart. Glenn

Maes, voorzitter van paardensport Vlaanderen licht toe: “Naast de toekenning van het EK springen voor senioren in 2027 heeft de FEI ook België, en specifiek Brussel en met name de Stephex Group, aangeduid als organisator van het

EK voor de jeugd.” Hij verduidelijkt: “Het wordt een sportieve prelude voor het EK senioren. 2027 wordt dus een absoluut topsportjaar in Vlaanderen met deze bijkomende topevenementen.”

Bron: persbericht