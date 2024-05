LLN Sankt Gallen geannuleerd in verband met slechte bodem door regenval

De derde etappe van de Longines League of Nations, die vanmiddag plaats zou vinden in Sankt Gallen, is geannuleerd vanwege de hevige regenval, zo meldt de FEI. De organisatie van het concours probeerde de grasmat te sparen door de rubrieken van deze ochtend te annuleren, maar is nu toch tot de conclusie gekomen dat in deze omstandigheden rijden op gras te risicovol is. De FEI meldt natuurlijk niet dat met de keuze voor Sankt Gallen als één van de vier LLN-wedstrijden ook willens en wetens een risico werd genomen.

“Na overleg met de FEI, de jury, het organisatiecomité, de chefs d’Equipe en ruiters, om de etappe van de Longines League of Nations te annuleren“, meldt de FEI.

FEI springdirecteur Todd Hinde zegt het volgende over de beslissing. “De weersomstandigheden maakten de situatie extreem moeilijk en we waarderen de inspanningen van ruiters, chefs, grooms, officials en de organisator om oplossingen te vinden in de uitdagende omstandigheden. Hoewel dit betreurenswaardig is, geloven we dat dit onder de omstandigheden de juiste beslissing was.”

Willens en wetens een risico

De FEI meldt in haar persbericht uiteraard niet dat met de keuze voor Sankt Gallen als onderdeel van de maar vier wedstrijden tellende League of Nations willens en wetens een risico werd genomen. Sankt Gallen ligt in een dal en ruiters klagen al jaren over de slechte gesteldheid van de grasbodem. De FEI schuift het op de hevige regenval, maar van complete overmacht is zeker geen sprake. Eerder van een in te calculeren risico.

Slechts drie wedstrijden

De FEI League of Nations bestaat vanaf dit jaar maar uit vier etappes en met het uitvallen van Sankt Gallen dus uit drie. De FEI zegt daarover: Wat betreft de impact hiervan op de punten die zijn toegewezen voor de serie van 2024, zullen er geen Longines League of Nations-punten zijn en geen eindstand van de St. Gallen-etappe. De competitie gaat verder met de volgende etappe in Rotterdam op 21 juni en de stand voor Barcelona (ESP) wordt berekend op basis van de drie kwalificatiewedstrijden van Abu Dhabi (VAE), Ocala (VS) en Rotterdam (NED), in plaats van vier.”

Later op Horses meer berichtgeving over de gevolgen van het uitvallen van deze etappe, ook voor het Nederlandse team.

Bron: FEI/Horses.nl