Frank Schuttert vierde in GP kwalificatie Frankfurt

Maar liefst vijftien combinaties streden gisteravond om de hoofdprijs in het Championat von Frankfurt, de 1,45m kwalificatie voor de Grand Prix. Frank Schuttert stuurde hierin de tienjarige KWPN'er Hero (v. Cantos) foutloos naar de vierde plek. De Duitsers bezetten de eerste drie plaatsen met Tim Rieskamp-Goedeking op Coldplay 33 (v. Chacco-Blue) als winnaar.

Niet alleen Frank Schuttert haalde voor Nederland de barrage, ook Kim Emmen en Kevin Jochems. Emmen moest het spits afbijten in de barrage. Ze kreeg met Edgar (v. Warrant) twee springfouten en eindigde als veertiende. Pas vijf combinaties later kwam de eerste nulronde. De Zwitser Adrian Schmid stuurde Chicarito (v. Casalito) rustig rond in 46,93 seconden.

Direct daarna dook Paweena Hoppe, debutante op 3*-niveau, met Nashville HR (v. Nintender) onder de tijd van Schmid. De Duitse klokte 40,94 seconden. Frank Schuttert volgde met een beheerste foutloze rit op de Cantos-zoon Hero in 42,97 seconden.

Tim Rieskamp-Goedeking en partner Sophie Hinners op kop

Sophie Hinners was de eerste die onder de 40 seconden dook en ze nam met haar nieuwe aanwinst SG’s Air Pilot (v. Arpeggio) de leiding met een tijd van 39,90 seconden. Maar Hinners partner Tim Rieskamp-Goedeking en Coldplay snoepten direct na haar nog enkele tienden van de tijd af en pakten de zege in 39,21 seconden. Richard Vogel was daarna nog wel sneller met Holsteinse hengst Caracho 18 (v. Cassilano) maar kreeg een balk. Kevin Jochems reed als voorlaatste een parcours met 12 strafpunten op Shanroe Peeters (v. Dallas VDL) en werd vijftiende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl