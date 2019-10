Gerco Schröder begint CSI4* Samorin met vierde plaats

De 4* rankingproef in Samorin kwam in handen gisteren van Wilm Vermeir met de merrie Gentiane de la Pomme (v. Shindler De Muze). Op een seconde achter de Belg werd Gerco Schröder met de hengst Glock's Zaranza (v. Karandasj) de beste Nederlander op de vierde plaats. Ook Jeroen Dubbeldam begon met een top tien notering, hij stuurde Roelofsen Horse Trucks Gioia van het Neerenbosch (v. Nagano) naar de achtste plaats.

De 1,45m-hoofdrubriek van gisteren in de 4*-wedstrijd was een tabel A direct op tijd. De top vier lag met een seconde tijdsverschil dicht bij elkaar. Felix Hassmann had al vroeg een snelle tijd van 61,14 seconden op het scorebord gezet met de twaalfjarige Balance (v. Balou du Rouet). Tot halverwege na de break bleef de Duitser hiermee aan de leiding. Jessica Springsteen deed een serieuze aanval op de de tijd van Hassmann. Tot ieders verrassing finishte de Amerikaanse met Volage du Val Henry (v. Quidam de Revel) in exact de zelfde tijd.

Vlak voor het einde wist Wilm Vermeir als enige onder de tijd van Hassmann en Springsteen te duiken, hij snoepte op Gentiane de la Pomme vier tiende van de tijd af zette 60,72 op de klokken. Dit bleek goed voor de zege want direct na Vermeir was Gerco Schröder op de vijftienjarige Glock’s Zaranza net niet snel genoeg. Hij finishte in 61,88 seconden, goed voor de vierde plaats.

Jeroen Dubbeldam reed de BWP-merrie Gioia van het Neerenbosch in de hoofdrubriek. Met een degelijk foutloze ronde in 63,93 seconden werd hij achtste.

Bron Horses/nl