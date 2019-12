Gerco Schröder derde in Salzburg

Gisteren bemachtigden zijn collega's Maikel van der Vleuten in Parijs en Jur Vrieling in Salzburg al een top drie klassering. Vandaag voegde Gerco Schröder zich bij hun door een derde prijs te winnen in de 1,50 meterrubriek van Salzburg met Glock's Zaranza (v. Karandasj).

De rubriek kwam op naam van Alexa Stais in het zadel van de veertienjarige Oldenburger-ruin Quintato (v. Quidam’s Rubin). Zij behaalde de supersnelle eindtijd van 61.23 seconden.

Shane Breen kwam het dichtst bij de snelle tijd van Stais. Hij stuurde de Carambole-dochter Evita, die werd gefokt door Elles van de Wielen, foutloos rond in 61,79 seconden.

Gerco Schröder maakte met Glock’s Zaranza de top drie compleet, maar had beduidend meer tijd nodig dan zijn voorgangers. Hij ging over de finishlijn na 65,66 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl

