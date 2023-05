Vrieling en Smolders met Paris Panthers tweede in eerste ronde GCL Madrid

De Global Champions Tour is deze week neergestreken in Madrid en trapte af met de eerste ronde van de Global Champions League. De Paris Panthers, bestaande uit Jur Vrieling en Harrie Smolders, deden gelijk hele goede zaken. Vrieling en Smolders bleven beide foutloos en de eindtijd van 135.98 seconden was goed voor een (voorlopige) tweede plaats.

De Global Champions League wordt over twee rondes gesprongen waarbij alle resultaten meetellen voor de uiteindelijke klassering. In de eerste ronde bleven Jur Vrieling en Harrie Smolders foutloos en daarmee staan de Paris Panthers na deze eerste ronde op de tweede plaats. Harrie Smolders reed Uricas V/d Kattevennen (v. Uriko) in 66.98 seconden naar de finish en werd individueel zevende. Jur Vrieling reed zijn toppaard Long John Silver 3 N.o.p. (v. Lasino) in 69.00 seconden naar de finish en werd individueel 11e.

Stockholm Hearts winnen

De Stockholm Hearts wisten deze eerste ronde in Madrid te winnen. De gebroeders Philippaerts bleven allebei foutloos en reden in totaal de snelste tijd. Nicola Philippaerts was met H&M Luna van’t Ruytershof (v. Levisto Z) de snelste van de twee en werd in 63.63 seconden individueel derde. Olivier Philippaerts had iets langer nodig om Mr. Idol S (v. Plot Blue) rond te springen en werd 10e.

Mesquita Musa wint individueel, Frank Schuttert achtste

Individueel was het de Braziliaan Francisco José Mesquita Musa die er met de winst vandoor ging. De ruiter was ruim twee seconden sneller dan de nummer twee en gaf duidelijk zijn visitekaartje af. Hij reed Catch Me Marathon (v Contagio) in 60.26 seconden naar de overwinning. Frank Schuttert kon de 11 strafpunten van zijn teamgenoot niet meer wegpoetsen maar zette individueel wel een knappe prestatie neer. Hij wist alle balken in de lepels te laten en reed Nikias Vd Bisschop (v. Echo van T Spieveld) in 68.50 seconden naar de achtste plaats.

Uitslag

