GP Amsterdam voor Julien Epaillard

Julien Epaillard ging er zaterdagavond laat met Toupie de la Roque (v. Kannan) de overwinning van de Grote Prijs van Amsterdam vandoor in de RAI. De Fransman was net iets sneller in de barrage dan Marcus Ehning, die ook een hele scherpe tijd neerzette met A la Carte NRW (v. Abke 4). Bart Bles zette met de zevende plaats het beste resultaat voor Nederland neer in deze 1,60m-Grand Prix.

‘’Ik ben heel blij met deze overwinning”, vertelde Epaillard na afloop. “Marcus Ehning was heel erg snel in de barrage. Het was voor mij niet mogelijk om in de barrage te wenden van hindernis 1 naar hindernis 2, daarom reed ik buitenom en was ik sneller. Mijn merrie is erg snel en vandaag ging het erg goed.’’

Snelst

Epaillard en Ehning, die met deze paarden vrijdag ook al in de top drie eindigden, waren de enige twee in de elfkoppige barrage, die onder de dertig seconden bleven. Ehning klokte af op 29,69 seconden en Epaillard kwam in 29,58 seconden foutloos aan de finish.

Top vijf

Holly Smith mocht zich met KWPN’er Denver (v. Memphis) als derde opstellen voor de prijsuitreiking. De Britse timmert flink aan de weg en eindigde de afgelopen paar maanden al zeven keer in de top drie met de ruin, waarvan drie keer op de eerste plaats. Michael G Duffy volgde met Lappucino (v. Livello) op de vierde plaats en de jonge Zwitser Bryan Balsiger maakte met Ak’s Courage (v. Chepetto C) de top vijf compleet.

Nederlanders

Kim Emmen was met haar Delvaux (v. Chacco Blue) de eerste starter van de avond. De jonge amazone heeft veel ervaring opgedaan in de Globals het afgelopen seizoen en was zeker niet geïntimideerd door de vragen van parcoursbouwers Louis Konickx en Quintin Maertens. In de barrage bleef Emmen opnieuw foutloos en eindigde ze op de achtste plaats. Daarmee eindigde de amazone achter Bart Bles met Israel v/d Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve), die ook veel kilometers gemaakt heeft in het Globals-circus dit jaar.

Met zijn nieuwe troef Oak Grove’s Carlyle (Casall ASK) kwam Jeroen Dubbeldam ook foutloos de eerste ronde door, maar in de barrage liep het duo vier strafpunten op. Daarmee eindigden ze op de tiende plaats.

Tijdfout voor Smolders

Het basisparcours kenmerkte zich door een aantal lastige opgaven, waaronder met name de draai naar de driesprong, die vrij laat in de rit stond. Veel combinaties kregen onderweg een balk, maar tijdfouten waren er niet veel. Helaas wel voor Harrie Smolders en Monaco (v. Cassini II), de Nederlander mocht dus niet naar de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl